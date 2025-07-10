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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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У Єгипті з дна моря дістали частини одного з семи чудес світу

Археологи знайшли залишки давнього маяка, який колись світив над Александрійською затокою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Рештки Александрійського маяка. Фото: GEDEON Programmes / CEAlex

Рештки Александрійського маяка. Фото: GEDEON Programmes / CEAlex

У порту Александрії археологи підняли з дна Середземного моря 22 велетенські кам’яні блоки. За даними французької дослідниці Ізабель Гері, це залишки Фароського маяка — одного з семи чудес світу, збудованого у III столітті до нашої ери.

Про це повідомило видання La Fondation.

Серед знайденого — фрагменти величезних дверей вагою 70–80 тонн і частина церемоніального пілона. Всі ці елементи додають до цифрового архіву, який уже містить дані про понад 100 кам’яних блоків, знайдених під водою за останнє десятиліття. Дослідженням керує французька археологиня й архітекторка Ізабель Гері.

Фароський маяк було зведено близько 280 року до н.е. за наказом Птолемея II. Його висота перевищувала 100 метрів. Це була одна з найвищих споруд античності, імовірно, третя за висотою після пірамід у Гізі. Маяк забезпечував навігацію в Александрійській гавані: світло створював вогонь на вершині вежі, а металеві відбивачі концентрували його промені. Через втрату оригінальних елементів точні технічні деталі залишаються невідомими.

Маяк серйозно постраждав від землетрусів, а остаточно зруйнувався у XIV столітті. Руїни споруди виявили під водою у 1994 році.

Наразі дослідники не планують фізичної реконструкції споруди, натомість створюють її цифрову 3D-модель. Скановані блоки передають інженерам, які допомагають віртуально відтворити первісний вигляд маяка та дослідити, як він був збудований і зруйнований.

Фароський маяк був не лише навігаційним орієнтиром, а й символом Александрії — міста, заснованого Александром Македонським у 332 році до н.е. За часів династії Птолемеїв, Александрія стала столицею Єгипту та одним із провідних центрів науки, культури й торгівлі стародавнього світу.

Нагадаємо, вчені знайшли в Перу загублене місто віком 3500 років, яке проливає світло на цивілізацію Караль.

Також ми повідомляли, що вчені з’ясували, кому належав моторошний «гібридний» череп.

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