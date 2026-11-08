У Єгипті знайшли 10 муміфікованих крокодилів: для чого їх поховали у давній гробниці

Крокодили в гробниці / © The Daily Galaxy

Реклама

Археологи виявили в давньоєгипетській гробниці поховання десяти муміфікованих крокодилів, яких, імовірно, принесли в жертву богу Собеку — покровителю води та родючості. Унікальність знахідки полягає не лише у кількості тварин, а й у тому, що серед них виявили представників виду крокодилів, який сьогодні вже не зустрічається в Єгипті.

Про це повідомляє видання The Daily Galaxy з посиланням на дослідження археологів.

Реклама

Поховання знайшли у 2019 році в некрополі Куббат ель-Хава на західному березі Нілу, навпроти міста Асуан на півдні Єгипту. Гробниця залишалася недоступною протягом століть, оскільки її приховували товсті шари сміття, накопиченого ще за часів Візантійської імперії.

Реклама

Усередині археологи виявили десять муміфікованих крокодилів: п’ять майже цілих тіл та п’ять окремих голів. Вік поховання оцінюють приблизно у 2500 років — імовірно, воно датується V століттям до нашої ери.

Крокодилів муміфікували незвичним способом

Дослідники встановили, що тварини пройшли інший процес муміфікації, ніж більшість відомих єгипетських мумій. Їхні тіла не покривали смолою, а внутрішні органи не видаляли. Зокрема, в одному зі зразків збереглися камінці, які крокодили ковтають для підтримання рівноваги у воді.

Науковці припускають, що спочатку тварин закопували в гарячий пісок, де вони природним чином висихали. Після цього їхні рештки обгортали та переносили до поховальної камери.

Довжина крокодилів становила приблизно від 1,8 до 3,5 метра. Імовірно, їх виловлювали та вбивали в іншому місці, а потім використовували як релігійні пожертви.

Реклама

Якого бога вшановували давні єгиптяни

Археологи вважають, що крокодилів поховали як жертву Собеку — давньоєгипетському богу води, родючості та сили, якого зображували з головою крокодила. У храмах Собека цих тварин вирощували, муміфікували та приносили в дар божеству.

Один із головних центрів його культу розташовувався в Ком-Омбо, приблизно за 50 кілометрів від місця знахідки.

Серед мумій виявили крокодилів, які зникли з Єгипту

Ще одним важливим відкриттям стало встановлення того, що в гробниці поховали представників двох різних видів: нільського крокодила та західноафриканського крокодила.

Останній сьогодні вже не мешкає в Єгипті. Його виявлення свідчить, що в давнину цей вид також населяв води країни, хоча згодом зник із цього регіону.

Реклама

Дослідники сподіваються, що майбутній аналіз ДНК допоможе підтвердити визначення видів. Знахідка також дає нову інформацію про давню фауну Нілу та релігійні практики єгиптян, які використовували крокодилів у своїх обрядах.

Нагадаємо, у гробниці давньоєгипетського чиновника Усерa дослідники розшифрували напис із кличкою собаки, який жив понад 3500 років тому. Ім’я тварини перекладається як «Той, хто із підземного світу» та, ймовірно, відсилає до Анубіса — бога потойбічного світу.

Новини партнерів

Новини партнерів