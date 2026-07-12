Знахідки в Єгипті / © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

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Археологи виявили 18 стародавніх гробниць у єгипетському містечку Марина-ель-Аламейн на узбережжі Середземного моря, приблизно за 100 кілометрів на захід від Александрії.

Про це повідомляє Live Science з посиланням на заяву єгипетського Міністерства туризму та старожитностей.

За даними відомства, гробниці датуються птолемеївським або римським періодом. Одинадцять із них були вирубані глибоко в землі, ще сім розташовувалися ближче до поверхні.

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Серед знайдених артефактів — 24 «золоті язики», які, ймовірно, вкладали в роти мумій.

© Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

За віруваннями стародавніх єгиптян, золото вважалося плоттю богів, а золоті язики мали допомогти померлому спілкуватися з ними в потойбічному житті та проголошувати священні формули під час суду перед Осірісом.

Цікаво, що один із нововиявлених золотих язиків має форму «Ока Гора» — символу, який, за єгипетськими віруваннями, використовувався для відвернення зла.

Крім того, у гробницях виявлено жертовний вівтар у формі «фальшивих дверей» — одного з найдавніших елементів давньоєгипетської поховальної архітектури, а також гранітний саркофаг завдовжки 2,5 метра з нетронутою кришкою та незавершену статую грецької богині Афродіти.

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Як зазначили дослідники, знахідки свідчать про те, що містечко Марина-ель-Аламейн було культурно різноманітною спільнотою, де єгипетські та греко-римські традиції співіснували в повсякденному житті та поховальних практиках.

Нагадаємо, під час масштабних археологічних розкопок на території Таїланду дослідники виявили стародавнє поховання із золотими артефактами віком понад дві тисячі років. Унікальною знахідкою стали два коштовні персні, один з яких містить таємниче гравірування найдавнішим індійським письмом.

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