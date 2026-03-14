У США після років тиші знову активізувався рідкісний кислотний гейзер

Гейзер Ехніус. Фото: Браян Гаррі

У Єллоустоунському національному парку (США) після більш ніж п’яти років бездіяльності відновив виверження рідкісний кислотний гейзер Ехінус. Його активність зафіксували науковці Геологічної служби США.

За даними вчених, перші ознаки активності зафіксували 7 лютого — це перше спостережуване виверження від 2020 року. У басейні гейзерів Норріс Ехінус почав викидати стовпи гарячої води на висоту близько 6–9 метрів. Датчики температури в каналі стоку показали різкі стрибки, що й підтвердило поновлення вивержень.

Подальший моніторинг засвідчив: сплески повторюються кожні дві–п’ять годин і тривають кілька хвилин. Така періодичність нагадує активну фазу 2017 року, коли гейзер працював у схожому ритмі.

Ехінус є винятком навіть для Єллоустоуна. Більшість кислотних джерел не здатні стати гейзерами, адже агресивна вода руйнує підземні канали, необхідні для накопичення тиску. У випадку Ехінуса кислі гази змішуються з більш нейтральними ґрунтовими водами, що дозволяє зберігати баланс: вода залишається кислою, але не настільки, щоб повністю розчинити породу.

Температура води біля поверхні може наближатися до точки кипіння — близько 200°F (приблизно 93°C). Водночас, за словами представників USGS, кислотність тут порівнянна з апельсиновим соком або оцтом і не є концентрованою.

Гейзер має діаметр близько 20 метрів і впізнаваний за зубчастою мінеральною кіркою та яскравими червоними, помаранчевими й жовтими відкладеннями. Вони утворилися через осідання заліза, алюмінію та миш’яку під час охолодження гарячої води.

Історично Ехінус характеризується періодами тривалої тиші та короткими фазами активності. У 1970-х роках він вивергався з інтервалом 40–80 хвилин, а в 1980–1990-х деякі цикли тривали понад півтори години, з висотою колон до 75 футів (понад 20 метрів). Після 2017 року активність поступово згасла і між 2018 та 2020 роками фіксували лише поодинокі події.

Фахівці наголошують, що навіть попри нові виверження, гідротермальна система Єллоустоуна загалом перебуває на фоновому рівні активності. Зміни в басейні Норріс відбуваються постійно, адже підземні потоки води й тиску можуть швидко переналаштовувати систему, «вмикаючи» один об’єкт і залишаючи інший без активності.

«Ніхто не може сказати, як довго триватиме цей період, але Єллоустоун може швидко змінюватися, не сигналізуючи про серйознішу надзвичайну ситуацію», — йдеться в статті.

Нагадаємо, у Карпатському басейні розташований вулкан Чомад, який у минулому пережив потужне виверження — тоді попіл від нього поширився далеко за межі регіону. Сучасні дослідження показують, що під вулканом досі зберігаються магматичні маси, тому науковці не виключають його можливу активізацію в майбутньому.