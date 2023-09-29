У єрусалимській печері знайдено 2300-річну могилу грецької повії – фото, відео

Дослідники в Ізраїлі виявили кремовані останки висококласної грецької куртизанки часів Олександра Македонського.

Про це пише IFLScience.

Виявлені на узбіччі дороги в Єрусалимі останки молодої жінки були знайдені поряд із серією зігнутих залізних цвяхів і на диво добре збереженим та рідкісним дзеркалом з бронзовою коробкою.

В Ізраїлі виявили могилу грецької повії / Фото: iflscience.com

Гробниця, датована третім чи четвертим століттям до нашої ери, була розташована у похоронній печері, виритій поруч із шосе у південному Єрусалимі. Археолог Гай Штибель пояснив, що "це, по суті, раннє свідчення кремації в Ізраїлі в період еллінізму".

"Найбільш хвилююче питання, яке виникло у зв'язку з цим відкриттям, полягало в тому, що робить могила гречанки на шосе, що веде до Єрусалиму, далеко від будь-якого місця чи поселення того періоду?" - каже Штибель.

В Ізраїлі виявили могилу грецької повії / Фото: iflscience.com

Відповідь на цю загадку цілком може дати супутній похоронний інвентар, оскільки дзеркала-скриньки вважаються гендерними артефактами, які зазвичай асоціюються з грецькими жінками.

"Якість виготовлення дзеркала настільки висока, що воно збереглося у чудовому стані і мало такий вигляд, ніби було зроблене вчора", - пояснила Ліат Оз з Управління старовин Ізраїлю.

В Ізраїлі виявили могилу грецької повії / Фото: iflscience.com

Дзеркала такого типу були дуже дорогими предметами розкоші. Повідомляється, що іноді гречанки могли придбати таке дзеркало як весільне придане, хоча заміжні жінки зазвичай залишалися вдома і точно не виїжджали за межі Греції. Єдиним іншим способом отримати такий предмет був подарунок елліністичного військового чи політичного діяча своїй куртизанці, інакше відомої як гетера.

Гетери були ескортницями, схожими на японських гейш, які супроводжували армійських офіцерів та урядовців у закордонних кампаніях та надавали низку послуг, деякі з яких могли мати сексуальний характер.

На думку дослідників, наявність такого вишуканого предмета поруч із кремованими останками вказує на те, що "це могила жінки грецького походження, яка супроводжувала високопоставленого члена елліністичної армії чи уряду".

Судячи з віку поховання, цілком імовірно, що гетера та її покровителька вирушили до Єрусалиму під час одного з походів Олександра Македонського або під час війн діадохів, які велися між полководцями Олександра за право стати його наступником.

Нагадаємо, вчені відтворили "найстрашніший звук у світі", що використовувався для жертвоприношень. Ацтекський свисток смерті використовувався тисячі років тому для супроводу людського жертвопринесення.

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