У Європі зафіксували рідкісне явище в небі – фото, відео

У небі над Європою впродовж останнього тижня зафіксували появу перламутрових і веселкових хмар, особливо в північних країн.

Про це повідомляє Space.

Ці полярні стратосферні хмари є одними з найвищих в атмосфері Землі. Їх іноді називають перламутровими хмарами через барвистий колір.

Перламутрові хмари у небі над Європою/ Фото: Space

Перламутрові хмари у небі над Європою/ Фото: Space

Перламутрові хмари у небі над Європою/ Фото: Space

Райдужні хмари – це явище, яке відбувається за механізмом, аналогічним утворенню веселки. Світло сонця, що надходить на Землю, розбивається на кольори завдяки краплям води (або кристалам льоду), присутнім у хмарах. Ці частинки води працюють як призма. Таким чином з'являється переливчастість у вигляді кольорових ділянок на досить високих хмарах.

Так, вдень 22 грудня жителі багатьох міст на півночі Італії могли помилуватися цим оптичним ефектом. Незвичне явище помітили в різних місцях Турина й Вербано. Також рідкісні хмари впродовж останнього тижня спостерігалися по всій Великобританії. Незвичайні різнокольорові хмари помітили також в Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Для того, щоб ці хмари сформувалися, необхідна дуже низька температура. Вона має бути нижчою, ніж мінус 78 градусів Цельсія. Через це перламутрові хмари можна побачити тільки в зимовий період у полярних регіонах.

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