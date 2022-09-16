У затопленій печері знайшли скелет доісторичної людини з останнього льодовикового періоду (відео)

Він лежав у печері, яка була затоплена наприкінці останнього льодовикового періоду — 8 тисяч років тому.

Про це пише NBC News.

Дайвер Октавіо дель Ріо та його колега Пітер Брогер побачили розтрощений череп і скелет у печері, біля якої мексиканський уряд планує побудувати швидкісний туристичний потяг через джунглі.

Скелет перебував на глибині близько 8 метрів. Імовірно, людина померла понад 8 000 років тому, бо саме тоді рівень моря в цих місцях піднявся і затопив печери.

"Ми не знаємо, чи тіло туди поклали, чи саме там ця людина померла. Потрібно провести ще багато досліджень, щоб правильно інтерпретувати знахідку", — сказав Дель Ріо.

Раніше стало відомо, що знаменитий єгиптолог Захі Хавасс заявив, що мумія, яку він наразі вивчає, швидше за все, є тілом цариці Нефертіті.

"Я просто впевнений, що за місяць чи два відкрию мумію Нефертіті", — сказав Хавасс.

У британській школі знайшли скелет столітнього крокодила

Читайте також: