У затопленому місті знайшли лазні віком понад 2000 років: кому належала споруда

Затоплена давньоримська лазня Ілюстративне зображення

Археологи вважають, що знайшли банний комплекс, який колись належав знаменитому давньоримському юристу та державному діячеві Цицерону. Залишки давніх термів були виявлені під водою в затонулому місті Бая, що стояло колись на узбережжі Неаполітанської затоки.

Про це пише Daily Mail з посиланням на повідомлення Археологічного парку Флегрейських полів.

Водолази виявили витончену мозаїку на глибині трьох метрів. Це місце колись було частиною гавані Портус-Юліус, де, згідно з давніми джерелами, розташовувалася вілла Цицерона, яка згодом сповзла в море.

У дописі на Facebook (Parco Archeologico Campi Flegrei) зазначив: «Наразі досліджується гіпотеза, що ми можемо бачити терми вілли Цицерона, відомої з джерел».

Мозаїчна підлога, яка за гіпотезою дослідників прикрашала терми на віллі Цицерона, колись знаходилася над просунутою римською системою опалення, що перетворювало приміщення на сауну або laconicum. Археологи виявили, що мережа труб і колон, які рівномірно розподіляли гаряче повітря по всій лазні, залишилася неушкодженою після майже двох тисячоліть під водою.

«Римський Монте-Карло»

Місто Бая, засноване у II столітті до нашої ери, було популярним курортом для римської еліти. Поет Лівій вихваляв цілющі властивості місцевих мінеральних вод. До I століття до нашої ери Бая перетворилося на «Римський Монте-Карло» — відомий центр насолод та розваг.

Юлій Цезар, Октавіан Август, Нерон та інші відомі постаті Риму приїжджали сюди, щоб похвалитися своїм багатством, заводити інтрижки та влаштовувати розкішні вечірки. Місто стало настільки синонімом розпусти, що поет Секст Проперцій назвав його «виром розкоші» та «гаванню пороку».

Занурення під воду

Однак місто почало опускатися під воду внаслідок вулканічної активності, відомої як брадисейсм, коли земля піднімається або опускається через рух магми. До IV століття нашої ери значна частина міста опинилася на глибині 4-6 метрів, залишивши по собі один із найкраще збережених археологічних парків країни.

Після відкриття у 1940-х роках археологи поступово розкопували загублені руїни. У 2023 році водолази знайшли вцілілу мозаїчну підлогу, підтримувану невеликими цегляними колонами. Комплекс лазень є частиною більшої мережі кімнат, басейнів та службових коридорів, що обслуговували римську еліту.

Документувавши об’єкт, дослідники дійшли висновку, що ці руїни можуть бути залишками вілли Цицерона.

Хто такий Цицерон

Марк Туллій Цицерон народився за 106 років до початку нової ери. Він був одним із найвідоміших ораторів, філософів та державних діячів пізньої Римської республіки. Усе своє життя він боровся за збереження республіканських цінностей, які згасали під час громадянської війни, що призвела до становлення Імперії.

Після вбивства Юлія Цезаря, Цицерон намагався використати названого сина Цезаря, Октавіана, щоб утриматися при владі. Однак Октавіан, ставши імператором, замовив його вбивство. 7 грудня 43 року до нашої ери Цицерон був убитий, а його голову та руки виставили на ораторській трибуні на Римському форумі.

Сучасні джерела вказують, що Цицерон мав віллу в Бая, де він відпочивав, але точне місце її розташування було втрачено. Дослідники називають свою роботу «захопливою», але зазначають, що для остаточного підтвердження потрібні додаткові дослідження.

«Це відкриття не тільки висвітлює повсякденне життя римської еліти, але й розширює наше розуміння соціальної та культурної структури тієї епохи», — додав один із членів дослідницької групи.

Нагадаємо, на території Риму знайшли найдавнішу єврейську лазню. Знахідка підтверджує ступінь безперервної присутності єврейської громади у Римській імперії.