У Землі були кільця, як у Сатурна: вчені з'ясували, куди вони зникли

У Сонячній системі Сатурн відомий усім завдяки своїм неймовірним кільцям, але вчені припускають, що й у Землі колись були власні кільця. Наявність такого унікального об'єкта спричинила хаос на поверхні планети.

Про це повідомляє Live Science.

Це кільце, ймовірно, утворилося близько 446 мільйонів років тому. Воно складалося із залишків астероїда, розірваного приливними силами Землі, коли він пройшов межу Роша. Кільце відкидало тінь на екватор планети та могло сприяти глобальному похолоданню, блокуючи сонячне світло та бомбардуючи поверхню метеоритами.

До своїх висновків вчені дійшли, вивчаючи період історії Землі, відомий як ордовицький (485–443 млн років тому). Це був бурхливий час і один із найхолодніших періодів за останні 500 мільйонів років. З іншого боку, у цей час спостерігався сплеск падіння метеоритів Землю.

Щоб з'ясувати, що могло бути причиною цього, вчені нанесли на карту розташування 21 кратера, що утворився внаслідок падіння астероїдів ордовицького періоду. Виявилося, що всі ці падіння сталися в межах близько 30 градусів від екватора Землі.

Оскільки 70% континентальної кори Землі перебуває за межами цього регіону, дослідники підрахували, що ймовірність того, що такі падіння були випадковими, була такою самою, якби тригранний кубик був підкинутий 21 раз і 21 раз випав той самий результат. Тобто це вкрай малоймовірно.

Тому вчені запропонували гіпотезу, яка б пояснити як похолодання, так і падіння метеоритів. Тобто гіпотезу існування кільця з уламків астероїда, що оберталося навколо Землі.

Для того щоб підтвердити цю гіпотезу, необхідні подальші дослідження. Разом з тим існування кілець навколо нашої планети могло б пояснити багато аспектів її історії, особливо якщо вони з'являлися навколо Землі більше одного разу, перш ніж повільно зникнути.

Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

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