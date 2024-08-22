У Землі з'явився новий пояс: у всьому винні магнітні бурі

Поки невідомо, скільки цей пояс існуватиме.

Магнітна буря, яка у травні викликала найсильніші північні сяйва на Землі, подарувала планеті новий пояс Ван Аллена, який оточує її.

Про це повідомляє IFLScience.

Пояси Ван Аллена - це два пояси радіації, які оточують Землю. Вони складаються з енергійних заряджених частинок, захоплених магнітним полем планети. За даними NASA, внаслідок найпотужніших магнітних бур у Землі з'явився третій пояс.

Новий пояс виявився затиснутим між двома постійними. Його виявив супутник CIRBE NASA (Colorado Inner Radiation Belt Experiment), який відстежує внутрішній радіаційний супутник Землі. Поки невідомо, скільки цей пояс існуватиме, але в NASA вважають, що він може протриматися місяці або навіть роки.

Вже відомо, що магнітні бурі можуть формувати пояси Ван Аллена. У вересні 2012 року інша магнітна буря створила часовий пояс, який зник за кілька тижнів.

Магнітна буря у травні 2024 року була найсильнішою із зареєстрованих за останні 20 років.

Раніше вчені попередили, що Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

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