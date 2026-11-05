Біля Землі знайшли ще один «Місяць»: чому його не помічали раніше та куди він зникне

Астероїд (ілюстративне фото) / © Pixabay

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Земля несподівано отримала ще одного супутника — астероїд розміром приблизно з пральну машину. Космічний об'єкт потрапив під вплив земного тяжіння ще наприкінці квітня 2026 року, однак астрономи помітили його лише через чотири місяці. Тепер учені з'ясували, як довго він залишатиметься поруч із нашою планетою.

Про це повідомляє Daily Galaxy із посиланням на дані астрономічних спостережень.

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Новий космічний об'єкт отримав позначення 2026 QQ8. Його діаметр становить лише близько одного метра, тому побачити такий астероїд без спеціального обладнання неможливо.

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29 жовтня Центр малих планет офіційно підтвердив, що небесне тіло тимчасово перебуває під гравітаційним впливом Землі. Саме тому його називають «мінімісяцем».

Як астрономи знайшли невидимого супутника Землі

Першим незвичайний об'єкт помітив угорський астроном Крістіан Шарнецкі. Це сталося 20 серпня під час спостережень із телескопа обсерваторії Пішкештетьо на півночі Угорщини.

На той момент астероїд був настільки тьмяним, що його виявлення потребувало спеціального обладнання. Згодом він став ще менш помітним.

До дослідження долучилися інші обсерваторії, зокрема на Гаваях та в Аризоні. Протягом кількох тижнів науковці уточнювали траєкторію руху небесного тіла, доки наприкінці жовтня не отримали підтвердження його статусу.

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Втім, спочатку виникло несподіване запитання: це справді астероїд чи звичайне космічне сміття?

Річ у тім, що поблизу Землі рухаються залишки ракет та космічних апаратів, траєкторії яких іноді нагадують орбіти природних небесних тіл.

Щоб встановити походження 2026 QQ8, астрономи дослідили його рух, зокрема вплив сонячного випромінювання.

У Центрі малих планет зрештою повідомили, що зв'язку з жодним відомим штучним об'єктом не виявили. Отримані дані вказують на природне походження астероїда.

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Чи небезпечний новий «Місяць» для Землі

Попри незвичайне відкриття, 2026 QQ8 не становить значної загрози для нашої планети. Його розміри надто малі, щоб спричинити масштабні руйнування. Навіть у разі входження в атмосферу такий астероїд, найімовірніше, перетворився б на яскравий болід. До того ж космічний гість не наближається до Землі впритул.

За наведеними астрономічними розрахунками, найменша відстань становить близько 570 тисяч кілометрів — приблизно в півтора раза більше за середню відстань між Землею та Місяцем.

На відміну від нашого постійного природного супутника, астероїд рухається складною, нерегулярною траєкторією. Він потрапив до так званої сфери Гілла — області простору, де земне тяжіння може тимчасово утримувати невеликі космічні тіла.

Водночас цей зв'язок не буде тривалим.

Коли Земля втратить свій другий «Місяць»

За прогнозами астрономів, 2026 QQ8 залишатиметься поблизу Землі до грудня 2026 року, після чого вийде з-під її гравітаційного впливу. 2027 року астероїд продовжить самостійний рух навколо Сонця.

Цікаво, що його орбіта дуже схожа на земну. Нахил становить лише близько половини градуса, а один оберт навколо Сонця астероїд здійснює приблизно за 358 днів.

Це не перша зустріч космічного каменя з нашою планетою. 1965 року він уже пролітав відносно близько до Землі, а наступне зближення астрономи прогнозують на 2058 рік. Подібні тимчасові супутники виявляли й раніше. Серед них — астероїди 2020 CD3 та 2024 PT5.

Водночас учені розрізняють мінімісяці та квазісупутники. Останні, як-от 2025 PN7, насправді обертаються навколо Сонця, хоча з погляду земного спостерігача можуть здаватися постійними супутниками планети.

Отже, Земля отримала незвичайного космічного компаньйона, але ненадовго: вже наприкінці року крихітний «мінімісяць» має залишити її околиці.

Нагадаємо, астрономи дослідили 8 гігантських планет, які можуть бути кам’янистими світами з масою, що в 10 разів перевищує масу Землі.

Раніше також повідомлялося, що учені виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо системи з двох зірок. І це відкриття підтверджує припущення про те, що в подібних системах можуть існувати світи, що потенційно придатні для життя.

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