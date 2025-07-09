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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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У жінки з Гваделупи виявили абсолютно нову групу крові

Кров цієї жінки стала 48-ю у системі груп крові, які офіційно визнані Міжнародним товариством переливання крові.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
еритроцити

Еритроцити крові / © Northwestern University

У жінки з Гваделупи французькі лікарі виявили антитіло, що відторгає всю донорську кров. Як з’ясувалося, її кров є унікальною та несумісною з усіма іншими відомими типами.

Як повідомляє Medical Xpress, у жінки виявили мутацію в гені під назвою PIGZ.

Учені відтворили ту саму мутацію в лабораторних умовах, створивши клітини, що імітують кров пацієнтки. Ці відтворені еритроцити демонстрували відсутність антигену, який визначає нову класифікацію крові: Gwada-негативна.

Термін "Gwada" було обрано, щоб відобразити гваделупське походження пацієнтки.

Таким чином кров цієї жінки стала 48-ю у системі груп крові, які офіційно визнані Міжнародним товариством переливання крові.

Пацієнтка володіє не тільки унікальною кров'ю. Жінка також страждає на легку розумову відсталість і пережила два мертвонародження. Ці стани теж можуть бути пов'язані з мутацією гена PIGZ.

Такі унікальні групи крові, як Gwada-негативна, ускладнюють медичну допомогу. Для пацієнтки з Гваделупи не існує відповідного донора крові, а переливання несумісної крові залишається неперевіреним ризиком.

Навіть якщо існують інші люди з Gwada-негативною кров'ю, вони наразі не ідентифіковані, що робить безпечні варіанти переливання неіснуючими.

Можливим рішенням проблеми можу бути створення крові в лабораторії. Використовуючи стовбурові клітини, учені працюють над виробництвом еритроцитів, які можна генетично модифікувати, щоб імітувати рідкісні типи.

У цьому випадку це означає штучне виробництво крові з негативним Gwada-фактором шляхом відтворення тієї ж мутації PIGZ.

Автори дослідження передбачають, що в майбутньому можуть з'являтися нові рідкісні групи крові, що ускладнить протоколи переливання.

Нагадаємо, вчені розробили новий тип електронної «шкіри», яка може надати роботам здатність «відчувати» дотики.

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