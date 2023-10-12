У зразках із астероїда Бенну науковці NASA знайшли основу для життя: фото

У пробах каміння та ґрунту з космічного об’єкта виявлено високий вміст води та вуглець у вигляді органічних сполук.

Перші дослідження зразків із астероїда Бенну віком 4,5 мільярда років, зібраних в космосі та доставлених на Землю апаратом NASA, виявили високий вміст вуглецю та води. Ця знахідка може вказувати на те, що саме такі космічні камені принесли на нашу планету “будівельні блоки” для зародження життя на Землі.

Про це повідомили в NASA в середу, 11 жовтня, під час демонстрації доставлених на Землю зразків астероїда.

Місія OSIRIS-REx зібрала камінь і пил з Бенну в 2020 році, капсула з дорогоцінним вантажем успішно повернулася на Землю трохи більше двох тижнів тому, приземлившись у пустелі Юта.

Науковий скарб з глибин космосу

Упродовж двох тижнів наукова група проаналізувала деякі камені та пил за допомогою скануючого електронного мікроскопа, виконуючи інфрачервоні вимірювання та аналіз хімічних елементів. Вони також використовували рентгенівські промені, щоб створити 3D-модель однієї з частинок, щоб виявити її склад, відкриваючи, за словами головного дослідника місії OSIRIS-REx Данте Лауретта, цей “науковий скарб”.

Дослідження зразків астероїда Бенну фахівцями NASA / Фото: NASA

“Перший аналіз показує, що зразки містять велику кількість води у формі гідратованих глинистих мінералів, а також вуглець - як у формі мінералів, так і органічних молекул”, — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Ключ до секрету появи життя на Землі

Важливим відкриттям були водоносні глинисті мінерали, знайдені в зразках астероїда. Науковці припускають, що саме в такий спосіб вода потрапила на первісну Землю.

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“Причина того, що Земля є світом, придатним для життя, що у нас є океани, озера, річки та дощі, полягає в тому, що ці глинисті мінерали потрапили на Землю 4 мільярди років тому, зробивши наш світ придатним для життя”, - сказав Данте Лауретта.

Початковий аналіз також виявив у доставлених із астероїда зразках сульфідні мінерали, які, за словами професора Лауретти, є “важливим елементом для планетарної еволюції та біології”, мінерали оксиду заліза під назвою магнетит, які реагують на магнітні поля, та інші мінерали, які можуть бути важливими для органічної еволюції.

Початковий аналіз зразків з астероїда Бенну виявив різні елементи / Фото: скриншот з відео

Наукова група була в захваті від виявлення органічної речовини та великої кількості вуглецю, який є важливим елементом для всього життя, сказав доктор Деніел Главін, аналітик OSIRIS-REx.

Детальний аналіз частинок виявив вуглець у вигляді органічних молекул / Фото: скриншот з відео

Скільки часу триватимуть дослідження

Протягом наступних двох років вчені аналізуватимуть каміння та ґрунт у спеціальній чистій кімнаті в Космічному центрі Джонсона.

Зразок також буде розділений і відправлений до лабораторій по всьому світу, включаючи партнерів місії OSIRIS-REx у Канадському космічному агентстві та Японському агентстві аерокосмічних досліджень.

Приблизно 70% зразків залишиться недоторканим у зберіганні, щоб майбутні покоління з кращими технологіями могли дізнатися більше, ніж це можливо зараз.

Нагадаємо, приземлення капсули із дорогоцінним вантажем NASA транслювали в прямому ефірі 24 вересня.

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