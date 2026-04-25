У зубі 700-річної мумії знайшли смертельно небезпечну бактерію

Реклама

Вчені виявили генетичні сліди небезпечної інфекції у зубі 700-річної мумії, що змінює уявлення про історію поширення хвороб серед людей.

Як передає Need To Know, йдеться про Streptococcus pyogenes — мікроорганізм, який спричиняє стрептококову ангіну, скарлатину та навіть синдром токсичного шоку.

Дослідникам вдалося реконструювати майже повний геном цієї бактерії з мікроскопічних фрагментів ДНК, знайдених у зубі стародавніх решток.

Реклама

Зразок було отримано з природно муміфікованого черепа, який, за оцінками, належав молодому чоловікові, що жив приблизно між 1283 і 1383 роками. Рештки зберігаються в MUNARQ, де і проводилися дослідження.

Роботу очолювала команда з Eurac Research. За словами директора Інституту дослідження мумій Френка Майкснера, відкриття стало несподіванкою.

«Ми регулярно досліджуємо як людську, так і мікробну ДНК у стародавніх рештках», — пояснив він. «Але спочатку ми навіть не шукали стрептокок».

Після виявлення значної кількості бактерії в зубі команда вирішила провести глибший аналіз. Використовуючи метод «de novo» — своєрідне «складання пазла» без готового зразка — вчені змогли відтворити давній геном без опори на сучасні аналоги.

Реклама

Це дозволило виявити унікальні генетичні особливості, деякі з яких могли зникнути у сучасних штамах.

Результати показали, що навіть у середньовіччі ця бактерія вже мала здатність спричинити серйозні захворювання, оскільки містила ті ж небезпечні гени, що й сучасні варіанти.

Ба більше, аналіз інших зразків стародавньої ДНК виявив ще давніші сліди стрептокока — у людських рештках із Європи віком близько 4000 років.

Науковці припускають, що поширенню інфекції сприяла поява осілих громад приблизно 5000 років тому, коли люди почали жити ближче одне до одного.

Реклама

Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications і відкриває нові можливості для розуміння еволюції інфекційних хвороб.

Експерти вважають, що ці дані допоможуть краще зрозуміти, як подібні бактерії змінюються з часом і як можуть поводитися в майбутньому.

