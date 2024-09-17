"Убивче" оновлення iOS 18: користувачі iPhone скаржаться на проблеми з акумуляторами

Користувачі Apple обурені останнім оновленням програмного забезпечення для смартфонів і стверджують, що їх продуктивність різко впала.

Користувачі iPhone, які поспішили оновити операційну систему своїх смартфонів до iOS 18, випущеної 16 вересня, стверджують, що нова операційна система занадто швидко розряджає акумулятор пристроїв.

Про це пише New York Post.

У соціальній мережі X користувачі поскаржилися, що вони "шкодують про оновлення", тому що воно нібито "вбиває" батарею смартфона та змушує пристрої перегріватися і розряджатися швидше, ніж зазвичай.

Схоже, це стандартна ситуація для будь-якого оновлення iPhone. Після виходу iOS 17 незадоволені фанати Apple скаржилися на ті ж проблеми, але втрата продуктивності після оновлення ОС це абсолютно нормально для пристроїв більш ранніх поколінь.

Користувачі зазначають, що після встановлення нова ОС запускає на iPhone безліч фонових процесів: від індексації до повторного калібрування акумулятора, і це може тривати годинами або навіть днями. В результаті відбувається підвищена витрата заряду акумулятора. Однак після завершення адаптації смартфона та повторного калібрування батареї, як правило, все приходить у норму.

За даними ZDNet, користувачі iPhone, які зіткнулися з такою проблемою, можуть спробувати перезавантажити свої пристрої та оновити програми. Сайт також рекомендує зменшити яскравість екрана, скинути налаштування мережі, використовувати "темний режим" або вимкнути Wi-Fi Assist, функцію, яка автоматично перемикається на мобільний інтернет, коли Wi-Fi надає надто повільний зв'язок.

Час роботи акумулятора, що скоротився, також може вказувати на погіршення стану батареї, що можна легко перевірити в налаштуваннях смартфона. Однак вирішити цю проблему можна лише шляхом заміни акумулятора.

За даними Apple, з iOS 18 сумісні всі пристрої, починаючи з iPhone XR і пізніших моделей.

Нагадаємо, в Apple збираються заблокувати деякі iPhone. Під удар, ймовірно, потраплять користувачі, які ремонтували свої смартфони з використанням деталей, знятих зі зламаних пристроїв.

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