Учень виявив 1,5 млн нових об’єктів у космосі завдяки алгоритму ШІ

Космос / © pixabay.com

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Учень із Каліфорнії Меттью Паз, зробив значний внесок у вивчення космосу, допомігши науковцям обробити дані з космічного телескопа NEOWISE. Він розробив алгоритм штучного інтелекту, який виявив величезну кількість нових космічних об’єктів, відкривши 1,5 мільйона раніше невідомих об’єктів.

Про це пише phys.org.

Інтерес до астрономії у Меттью зародився в дитинстві, коли його мати привела його на відкриті лекції в Каліфорнійському технологічному інституті. У 2022 році він приєднався до Академії пошуку планет при тому ж інституті, де працював під керівництвом професора астрономії Ендрю Говарда і наставника Дейві Кіркпатріка.

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Одним з основних завдань було опрацювання даних, зібраних телескопом NEOWISE, який понад десять років сканував небо у пошуках астероїдів та інших космічних об’єктів. Під час своїх спостережень телескоп також зафіксував змінні об’єкти, такі як квазари, зорі, що вибухають, та парні зорі, одна з яких затьмарює іншу. Дані про ці об’єкти не використовувались, і команда науковців вирішила дослідити, як можна їх класифікувати та систематизувати.

Паз, маючи навички програмування та знання вищої математики, розробив алгоритм машинного навчання для аналізу великих обсягів даних, які збиралися телескопом. Він створив модель, яка могла виявляти навіть найменші зміни в інфрачервоних вимірюваннях телескопа, що дозволило знайти 1,5 мільйона нових космічних об’єктів. Це відкриття стало великим кроком для астрономічної спільноти, оскільки тепер ці об’єкти можуть бути досліджені та вивчені іншими вченими.

Розроблений Пазом алгоритм штучного інтелекту може бути застосований не лише в астрономії, але й у інших сферах, де потрібно обробляти великі часові дані, таких як вивчення атмосферних ефектів чи аналіз фондових ринків.

Зараз, коли Меттью завершує середню школу, він продовжує працювати в Каліфорнійському технологічному інституті, зокрема над даними від телескопа NEOWISE. Це його перша оплачувана робота, і він планує опублікувати каталог нових космічних об’єктів у 2025 році.

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