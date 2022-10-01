Учені дізналися, який астероїд може повністю знищити Землю

Якщо на Землю впаде такий самий астероїд, який спричинив зникнення динозаврів, то люди точно зникнуть. А сама планета знову витримає сильний удар.

Вчені вважають, що до такого сумного для Землі результату може призвести лише удар космічного каменя, який матиме розмір планети. Але, з іншого боку, схожа подія вже відбувалася в ранній історії Землі, і планета майже не постраждала.

Про це пише Live Science.

Згідно з теорією, яка існує, приблизно 4,5 млрд років тому в Землю врізалася планета, яка за розмірами нагадувала Марс (діаметр Червоної планети трохи більше 6700 км, а діаметр Землі — трохи більше 12 700 км). У результаті зіткнення в космос, як вважається, були викинуті уламки, з яких згодом сформувався Місяць.

"Цей об'єкт був у 600 разів більший за астероїд, який убив динозаврів, і тим не менш Земля вижила. Можливо, більший об'єкт і міг би розколоти нашу планету на частини", — сказав Браян Тун із Університету штату Колорадо.

Із іншого боку, багато вчених сходяться на думці, що для того, щоб знищити людство, вистачить і астероїда діаметром 10 км. Це призвело б до вимирання більшості живих істот на планеті.

Нагадаємо, 20 серпня астероїд, який більший за єгипетські піраміди у Гізі, вперше за понад 100 років пролетів поряд із Землею.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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