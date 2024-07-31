Учені наблизилися до розуміння виникнення матерії у Всесвіті: нове дослідження

Велика кількість матерії навколо нас утворилася пізніше, ніж очікувалося.
Фізики відтворили в прискорювачі частинок умови самого раннього Всесвіту шляхом зіткнення атомів один з одним майже зі швидкістю світла. У результаті вчені з'ясували, що більша кількість матерії утворилася пізніше, ніж очікувалося.
Про це пише Phys.
Від самого початку свого існування Всесвіт представляв собою гарячу суміш із субатомних частинок. Якщо температура в ядрі Сонця становить приблизно 15 млн градусів Цельсія, то в ранньому Всесвіті вона була в 250 тисяч разів вищою.
Це означає, що більша частина матерії у Всесвіті могла виникнути внаслідок пізніших зіткнень частинок, а не зіткнень субатомних частинок у перші миті після Великого вибуху.
Це відкриття покращує розуміння походження матерії. Воно допомагає визначити, скільки матерії утворилося в перші частки секунди після Великого вибуху, порівняно з тим, скільки матерії утворилося внаслідок пізніших реакцій у міру розширення Всесвіту.
Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.
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