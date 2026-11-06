Учені наблизилися до розгадки походження 6-тонного Вівтарного каменя Стоунгенджа

Стоунгендж / © Pexels

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Нові геологічні дослідження 6-тонного Вівтарного каменю Стоунгенджа суттєво змінили уявлення вчених про його походження.

Про це пише видання Daily Mail.

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Раніше вчені припускали, що камінь привезли із заходу Вельсу, однак нові дослідження вказали на північний схід Шотландії. Тепер і там не знайшли порід із відповідними характеристиками.

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Шеститонний пісковиковий моноліт завдовжки 4,9 метра стоїть у самому центрі Стоунгенджа. Понад 100 років учені вважали, що його привезли з Уельсу. Цю версію й спростували нещодавні дослідження із сучасними методами аналізу.

Почесний професор геохімії Нік Пірс наголосив, що Вівтарний камінь унікальний серед брил Стоунгенджа. Встановлення джерела допоможе зрозуміти, як його доставили на Солсберійську рівнину тисячі років тому.

«У такій геологічній детективній історії виключення потенційних районів походження так само важливе, як і визначення нових», — додав Пірс.

Нагадаємо, дослідники продовжують знаходити нові сліди давньої людської діяльності навколо Стоунгенджа, зокрема мережу великих і давніх ям, які довгий час залишалися непоміченими. Йдеться про структури, які могли з’явитися ще понад 10 тисяч років тому, задовго до будівництва самого кам’яного комплексу. Частина з них, за даними досліджень, має антропогенне походження та могла використовуватися як елементи ритуальних або господарських практик.

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Вчені зазначають, що Стоунгендж розташований у значно складнішому археологічному ландшафті, ніж вважалося раніше, і продовжує відкривати нові етапи історії заселення Британії.

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