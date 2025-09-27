Учені нарешті дізналися, чому гоббіти були такими маленькими

Кадр із фільму «Хоббіт» / © youtube

Учені змогли пояснити, чому Homo floresiensis, яких також називали гоббітами, були такими маленькими. Для цього дослідники розглянули зуби цього стародавнього виду.

Homo floresiensis назвали гоббітами, їхній зріст сягав приблизно одного метра, а розміри мозку можна було порівняти з шимпанзе. У новому ж дослідженні вчені розповіли, чому ж стародавні гобіти були такими маленькими.

Попередні дослідження пропорцій корінних зубів дали змогу по-новому поглянути на еволюцію вагітності, продемонструвавши, що темпи росту плода тісно пов’язані з пропорціями корінних зубів у приматів.

Дослідники зібрали дані про розміри зубів і мозку 15 видів стародавніх людей, які охоплювали приблизно п’ять мільйонів років еволюції. У більшості видів треті моляри, також відомі як зуби мудрості, ставали меншими в міру збільшення розміру мозку протягом еволюції. Що давнішими були предки людини, то більшими у них були зуби мудрості і меншим мозок.

Тепер учені визнають, що формування мозку і зубів під час вагітності нерозривно пов’язане. У більшості видів більший мозок корелює з більш дрібними зубами мудрості.

Єдиним винятком стали гоббіти. Маленькі зуби мудрості у хобітів вказують на те, що, принаймні, в утробі матері, вони були готові до пропорційно більшого розміру мозку, який є відмінною рисою людей та їхніх родичів. Уповільнення зростання мозку, ймовірно, відбулося після народження.

Фактично, це той самий механізм, за допомогою якого деякі низькорослі сучасні популяції людей адаптувалися до місцевих екологічних умов. Для гоббітів низький зріст також був адаптацією до умов життя на острові Флорес.

Нагадаємо, вчені дослідили скелет п’ятирічної дитини віком 140000 років. Аналіз показав, що її батьками були людина та неандерталець. Це дивовижне відкриття доводить, що схрещування відбувалося набагато раніше, ніж науковці вважали досі.