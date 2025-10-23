Учені нарешті розгадали таємницю таблиці з календаря мая

260-денний календар давав змогу не тільки передбачати фази Місяця, а й затемнення / © Associated Press

Реклама

В астрологічному календарі мая було 260 днів, і його використовували для передбачення доль людей. У Дрезденському кодексі, який являє собою один із чотирьох збережених рукописів мая, є таблиця з 405 молодиками. Дослідники кажуть, що за допомогою цієї таблиці мая могли з точністю до одного дня передбачати повний місяць і молодик.

Про це пише видання IFLScience.

Експерти зазначають, що 260-денний календар давав змогу не тільки передбачати фази Місяця, а й затемнення, які відбувалися в різних точках світу. За місячними затемненнями можуть спостерігати безліч людей по всьому світу, але сонячні затемнення більш рідкісні.

Реклама

«Я з’ясував, що в таблиці є дві точки, найближчі до точного вирівнювання Землі, Місяця та Сонця. Одна з них на 358 місяці, інша — на 223. Обидві відповідають відомим циклам затемнень, які ми сьогодні називаємо inex і saros», — зазначив Джастесон в інтерв’ю IFLScience.

Ці цикли — 358 і 223 синодичні місяці відповідно — застосовувалися для «скидання» календаря, завдяки чому передбачення залишалися точними протягом кількох століть.

За даними дослідників, саме завдяки цим періодам жерці могли уникати накопичення похибок, які виникали через невелику різницю між місячним і сонячним обертанням.

Нагадаємо, антрополог виявив раніше невідомий вид писемності мая: вівтар зберігав секрет понад 13 століть.