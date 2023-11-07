Учені нарешті з'ясували, чому час сповільнюється перед лицем смерті

У новому дослідженні вчені з'ясували, чому люди, які зіткнулися майже фатальним досвідом, відчули ніби час сповільнюється.

Про це пише Daily Mail.

Психологиня з Ліверпульського університету Джона Мурса в Англії Рут Огден пояснила, чому час може сповільнюватися під час автокатастрофи, серцевого нападу або інших подій, що ставлять нас перед лицем смерті.

На думку дослідниці, уповільнення часу насправді пов'язане з нашим мозком. По суті, він робить усе, щоб збільшити наші шанси на виживання. Передбачається, що сповільнення часу, яке ми відчуваємо, може означати, що мозок переходить у гіперфокусування, внаслідок чого в людини більше шансів відреагувати на ситуацію.

Зі слів Огден, те, як наш мозок обробляє час, тісно пов'язане з тим, як він обробляє емоції. Це пояснюється тим, що ділянки мозку, які регулюють емоції, пов'язані з обробленням часу. Під час загострення емоцій відбувається активація, викликана мозком, щоб зберегти якусь стабільність — це змінює його здатність обробляти час.

Видання нагадує, що ще 2017 року професор соціології в коледжі Еккерд Майкл Флаерті виявив, що час може сповільнюватися не тільки на порозі смерті, а й коли людина вирушає в нову подорож. Вчений запевняв, що відчуття часу може сповільнюватися, коли ми стикаємося з новим досвідом, наприклад, опановуємо складну навичку або вирушаємо у відпустку в раніше невідоме місце.

Раніше вчені дізналися, чим пахне смерть.

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