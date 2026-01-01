Учені нарешті з’ясували, яке Сонце насправді

Приблизно через 5 мільярдів років у Сонця закінчиться водень для термоядерного синтезу / © Pixabay

Сонце має діаметр близько 1,4 мільйона кілометрів і в понад 100 разів перевищує Землю. Попри це, з астрономічного погляду воно вважається карликовою зорею. Йдеться не про розміри, а про фізичні властивості та стадію еволюції.

Про це пише видання LiveScience.

За даними професора Рочестерського технологічного інституту Майкла Річмонда, Сонце за яскравістю та розміром ближче до тьмяних зірок. Саме тому його віднесли до класу карликових, попри те, що воно значно більше за планети.

Водночас називати Сонце жовтим не зовсім коректно. За словами вченого, максимум його випромінювання припадає на зелені довжини хвиль.

«Фактичний колір сонячного світла — білий», — пояснив вчений.

За даними Сонячного центру Стенфордського університету, Сонце здається нам жовтим через те, що молекули атмосфери розсіюють біле світло. Саме цей оптичний ефект пояснює, чому і небо має блакитний колір.

Сонце поступово еволюціонує з віком. Від початку головної послідовності воно вже збільшилося на 10% і продовжуватиме рости. Попри це розширення, наша зірка офіційно залишатиметься карликом аж до фінальних стадій свого існування.

За прогнозами дослідників, через 5 мільярдів років Сонце вичерпає запаси водню і завершить епоху карлика, перетворившись на червоного гіганта. Під час процесу розширення зірка охолоне і поглине орбіту Венери, а ймовірно — і Землі.

