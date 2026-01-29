Учені NASA виявили місце, де можуть "ховатися" іншопланетяни

Екзопланета. Ілюстративне зображення

Реклама

Американське космічне агентство NASA виявило рідкісну екзопланету, яка «надзвичайно схожа на Землю». На її поверхні може бути рідка вода та придатна для життя атмосфера.

Про це повідомляє Daily Mail.

Планета, що отримала назву HD 137010 b, розташована на відстані 146 світлових років від Землі і обертається довкола зірки, яка за своїм зоряним типом схожа на наше Сонце, але холодніша та тьмяніша. Тож іншопланетяни, які живуть на цій планеті, повинні бути добре адаптовані до холодної погоди.

Реклама

Учені NASA виявили кам’янисту екзопланету за допомогою даних, зібраних космічним телескопом «Кеплер». Це відкриття сталося завдяки єдиному «транзиту» — перетину планети через грань своєї зірки. Цього було достатньо для вчених, щоб оцінити орбітальний період екзопланети.

Відстежуючи час, який знадобився тіні планети, щоб пройти по поверхні його «сонця», команда вчених підрахувала, що період обертання планети навколо своєї осі становить 10 годин, порівняно з 13 годинами у Землі.

Їхні розрахунки також показують, що там, ймовірно, холодно, хоча, за даними NASA, існує ймовірність того, що HD 137010 b може виявитися світом помірного або навіть водного клімату.

«Потрібна була б просто атмосфера, багатша на вуглекислий газ, ніж наша власна», — пояснила команда.

Реклама

На основі моделювання можливих атмосфер планети, NASA стверджує, що існує 40-відсоткова ймовірність того, що планета потрапляє в «консервативну» зону життя навколо зірки, і 51-відсоткова ймовірність того, що вона потрапляє в ширшу «оптимістичну» зону життя.

Щоб підтвердити, чи є планета придатною для життя, дослідники тепер проведуть подальші спостереження, хоча й визнають, що це буде складно.

«Орбітальна відстань планети, настільки схожа на земну, означає, що такі транзити відбуваються набагато рідше, ніж для планет на щільніших орбітах навколо своїх зірок (це головна причина, чому екзопланети з орбітами, подібними до земних, так важко виявити)», — пояснили в NASA.

Можливо, для збору додаткових даних про планету HD 137010 b доведеться почекати на наступне покоління космічних телескопів.

Реклама

Нагадаємо, уже цього року уряд США може оприлюднити справжні докази іншопланетної активності. До такого кроку американську владу можуть спонукати свідчення поінформованих осіб, політичний тиск та оновлені закони.