Учені назвали новий вид жаб на честь екоактивістки Ґрети Тунберг

Новий вид жаби нещодавно виявили під час експедиції на гору Чуканті в Панамі.

Група бразильських дослідників відкрила новий вид жаб. Земноводне назвали на честь шведської екоактивістки Ґрети Тунберг.

Про це інформують ZooKeys і Mongabay.

Новий вид жаби виявили під час експедиції на гору Чуканті в Панамі. У цій місцевості мешкають багато рідкісних та ендемічних видів. Щоб вивчити новий вид, ученим довелося розбити табір у важкодоступному місці на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря.

Назву новому виду обирали на аукціоні. Його проводить природоохоронна організація Rainforest Trust із США. Переможець назвав тварину на честь Ґрети Тунберг.

Ця жаба має крихітне тіло від 3 до 4 см і чорні очі, які рідко трапляються серед деревних жаб у Центральній Америці.

Фото Mongabay

"Виживання дощової жаби Ґрети Тунберг тісно пов’язане зі змінами клімату, оскільки підвищення температури знищило б її невелике середовище у горах", – зазначили вчені.

За словами вчених, коли температура підвищується, багато видів пристосовуються, переміщаючись на більшу висоту. Але для видів, які вже живуть на вершині, більше немає куди подітися. Крім того, жабі, як і іншим тваринам Центральної та Південної Америки, загрожує масове знищення лісів людиною.

Зазначимо, що раніше біологи вже встигли дати ім'я Тунберг одному виду жуків, двом видам равликів та роду павуків.

Раніше австралійський міністр довкілля заявив, що подасть у відставку через "божевільних активістів", таких як Ґрета Тунберг.

Нагадаємо, що у вересні цього року соратники Ґрети Тунберг вийшли на масові демонстрації, вимагаючи зменшити надмірні викиди в атмосферу вуглекислого газу.

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