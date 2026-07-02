Учені назвали точну дату кінця життя на Землі: задовго до загибелі Сонця

Планета Земля / © pixabay.com

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Наша планета має шанси вціліти під час фінальної агонії Сонця, однак усе живе на ній зникне набагато раніше. Вчені визначили справжні терміни існування земної біосфери, і цей фінал пов’язаний зовсім не з поглинанням Землі нашою зіркою.

Про це повідомляє популярне наукове видання IFL Science з посиланням на два нові масштабні дослідження.

За новими розрахунками кліматологів та астрофізиків, максимальний термін, який залишився у рослинного і тваринного світу на Землі, становить близько 1,86 мільярда років. Це значно менше, ніж час, який відведений самому Сонцю.

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Хороша новина: Земля переживе смерть Сонця

Як відомо, Сонце не вічне і зараз пройшло трохи менше половини свого життєвого шляху. Приблизно через 5 мільярдів років у його ядрі вичерпається запас водню, термоядерний синтез зупиниться, і наш жовтий карлик почне розширюватися, перетворюючись на червоного гіганта. За даними NASA, зірка збільшиться настільки, що точно поглине Меркурій та Венеру.

Донедавна вважалося, що така сама доля чекає і на Землю — припливні сили мали б затягнути її всередину розпеченого світила. Проте свіже дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, дає людству привід для оптимізму (принаймні, для планети як космічного тіла).

Вивчивши зірку-аналог L2 Puppis, яка вже перебуває на стадії згасання, астрономи дійшли висновку: Земля, найімовірніше, зможе уникнути поглинання і переживе всі небезпечні фази розширення Сонця через послаблення його гравітації.

Погана новина: життя зникне задовго до вибуху зірки

Попри те, що сама планета збережеться, біосфера Землі приречена на вимирання набагато раніше — за 1,68–1,86 мільярда років. Причиною стане природне еволюційне посилення яскравості Сонця в міру його старіння.

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Дослідницька група об’єднала тривимірні кліматичні моделі, цикли CO₂ та процеси втрати маси Сонцем, щоб змоделювати майбутнє нашої екосистеми. Ланцюгова реакція катастрофи матиме такий вигляд:

Падіння рівня CO₂: щоб компенсувати надмірне сонячне випромінювання, планета почне виводити вуглекислий газ з атмосфери та зв’язувати його в карбонатних породах.

Зупинення фотосинтезу: рівень вуглекислого газу впаде до критичного мінімуму, за якого більшість рослин просто не зможуть дихати та виділяти кисень.

Тепловий колапс: якщо рослинність спробує пристосуватися до низького рівня CO₂, критичним чинником стане температура. Максимальний тепловий поріг для існування складних форм життя становить 64,8°C (338 К). За найгіршого сценарію, якщо цей поріг виявиться нижчим (49,8°C), колапс настане ще раніше — через 1,68 мільярда років.

Чи є шанс на порятунок завдяки еволюції?

Попри суворі цифри, автори дослідження залишають невелике вікно для наукового оптимізму. Вони припускають, що за такий колосальний проміжок часу природа може знайти радикальні еволюційні рішення.

«Як приклад, можна уявити сценарій, за якого рослини еволюціонують і набувають здатності регулювати власну температуру і тиск. У міру того як Сонце яскравішатиме, рослини можуть освоювати повітряне середовище і пристосовуватися до нього, поширюючись на високогірні ландшафти, а відтак у стратосферу і ще далі», — зазначають науковці.

У будь-якому разі майбутнє Землі може залишатися зеленим та населеним організмами ще дуже довго, хоча людства в його нинішньому вигляді на планеті на той час уже точно не буде.

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Нагадаємо, раніше NASA оприлюднило детальний прогноз еволюції Сонячної системи, який завершується її повним руйнуванням. Вчені стверджують, що Сонце, яке зараз дарує життя, у майбутньому стане причиною загибелі Землі.

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