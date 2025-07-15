Учені показали, який вигляд мали родичі сучасної людини десятки тисяч років тому

Учені показали, як виглядали наші предки / © BBC

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Учені зробили надзвичайний крок у вивченні людської еволюції — вони відтворили обличчя трьох наших найдавніших родичів: Homo floresiensis (відомого як «гоббіт»), неандертальця (Homo neanderthalensis) та Homo erectus.

Про це пише ВВС.

Як зазначає палеоантропологиня Елла Аль-Шамахі, ці моделі є найточнішою з наукової точки зору колекцією гіперреальних 3D-реконструкцій людського виду з усіх відомих на сьогодні. Ця робота дозволяє простежити еволюцію людства протягом останніх 300 000 років, від нашого походження в Африці до розселення по всьому світу.

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Homo floresiensis. Зображення: BBC Studios / © BBC

Серед відтворених видів особливе місце посідає Homo erectus, який жив між 1,89 мільйонами та 110 000 років тому. Цей вид є одним з перших, хто повністю адаптувався до прямоходіння, що стало ключовою віхою в людській еволюції. Вважається також, що саме Homo erectus першим освоїв використання вогню, кардинально змінивши можливості виживання та адаптації.

Найцікавішою з усіх реконструкцій є модель Homo floresiensis. Цей невеликий вид людини отримав прізвисько «хобіт» через свій мініатюрний розмір — їхній зріст становив лише близько 1 метра. Ці унікальні люди жили на індонезійському острові Флорес ще 50 000 років тому. Незважаючи на свій невеликий зріст, Homo floresiensis відомі тим, що використовували знаряддя праці, що вказує на їхню розвинену когнітивну здатність та складність культури.

Homo sapiens. Зображення: BBC Studios / © BBC

Ще однією важливою реконструкцією є модель неандертальця, яка демонструє світлий відтінок шкіри. Неандертальці, що населяли Євразію та Близький Схід, були повністю адаптовані до суворого холодного клімату та мали міцну, кремезну будову тіла. Світлий відтінок шкіри в цій моделі підтверджується сучасними генетичними доказами, які свідчать про те, що неандертальці мали гени, пов’язані з пігментацією, що допомагали їм виробляти необхідний вітамін D в умовах низького рівня сонячного світла, характерних для високогірних широт.

Раніше вчені створили нову реконструкцію обличчя неандертальця з волоссям та без.

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