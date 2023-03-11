Учені повернули до життя “зомбі-вірус”, який майже 50 000 років був замороженим у Сибіру

Підвищення температури в Арктиці розморожує вічну мерзлоту і може пробудити віруси, які після “сплячки” упродовж десятків тисяч років становитимуть загрозу здоров’ю людей і тварин.

Французький дослідник, почесний професор медицини та геноміки Медичної школи Університету в Марселі Жан-Мішель Клавері перевірив зразки ґрунту, взяті з вічної мерзлоти Сибіру, і знайшов у них частинки все ще заразних так званих "зомбі-вірусів". Найдавнішому було майже 48 500 років.

Про це повідомляє CNN .

У своєму останньому дослідженні, опублікованому в журналі Viruses, Клавері та його команда виділили кілька штамів стародавнього вірусу з багатьох зразків вічної мерзлоти, взятих із семи різних місць Сибіру, і показали, що кожен з них може інфікувати клітини амеб.

Однак багато з невідомих вірусів, які потрапили у вічну мерзлоту, можуть бути небезпечними для людини. Деякі з них вже призвели до жертв.

Приклад небезпеки

Епідемія сибірської виразки в Сибіру в 2016 році заразила десятки людей, убивши 12-річного хлопчика. Вважається, що переносником хвороби був труп північного оленя, який загинув у 1941 році, та почав розкладатися під час розмороження.

Дослідники кажуть, що ймовірність такої ситуації зростає, оскільки вічна мерзлота тане, і все більше людей намагаються використовувати Арктику, яка тане через глобальне потепління та відкриває нові можливості для бізнесу.

Чому небезпечні стародавні віруси

Почесний професор кафедри клінічної мікробіології Університету Умеа у Швеції Біргітта Евенгард наголосила на необхідності кращого нагляду за ризиком, який становлять потенційні патогени внаслідок танення вічної мерзлоти.

Також читайте Поліомієліт повертається: сліди вірусу виявлені на різних континентах

“Наш імунний захист розвивався в тісному контакті з мікробіологічним середовищем. Якщо у вічній мерзлоті ховається вірус, з яким ми не контактували тисячі років, нашого імунного захисту може бути недостатньо”, - попередила вона.

Хоча пандемія, спровокована хворобою з далекого минулого, звучить як щось із науково-фантастичного фільму, вчені попереджають, що ризики, хоча й невеликі, недооцінені.

“З вічною мерзлотою відбуваються тривожні речі, і тому дуже важливо зберегти якомога більше мерзлої мерзлоти”, — сказав Кімберлі Майнер, кліматолог з NASA.

Що таке вічна мерзлота

Вічна мерзлота покриває п’яту частину Північної півкулі, під арктичною тундрою та бореальними лісами Аляски, Канади та Росії. Він служить своєрідною капсулою часу, зберігаючи не тільки муміфіковані останки великої кількості вимерлих тварин, але й стародавні віруси.

Вічна мерзлота є хорошим середовищем для зберігання не тільки тому, що вона холодна, але й тому, що це середовище без кисню, куди не проникає світло. Але сьогоднішні температури в Арктиці зростають у чотири рази швидше, ніж на решті планети, послаблюючи верхній шар вічної мерзлоти регіону.

Нагадаємо, деякі процеси на планеті вже досягли точки неповернення через глобальне підвищення температури на 1,1 градуса. Попереду на нас чекають катастрофічніші події через зміну клімату.

Читайте також: