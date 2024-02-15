Учені розбили апарат DART за 325 млн доларів, щоб врятувати людство

Космічний апарат DART зіткнувся з Діморфом на величезній швидкості.
Вчені повідомили, що успішно завершилася місія космічного апарата DART вартістю 325 млн доларів, коли він навмисно розбився об поверхню астероїда Діморф заради порятунку людства.
Про це пише Universe Today.
У майбутньому, як сподіваються вчені, можна буде врятувати Землю від будь-яких небезпечних астероїдів. Коли апарат упав на Діморф, то в космос полетів потік уламків.
Як показало нове моделювання, засноване на наявних даних, приблизно 3% всіх викинутих із астероїда каменів мали залишатися на орбіті навколо подвійної системи протягом 80 днів після удару. Також учені з'ясували, що приблизно 5% каміння розміром 10 см, що вилітає зі швидкістю 0,12 м/с і 0,18 м/с, мали залишатися на орбіті протягом 60 днів.
Моделювання не показало, що будь-які камені можуть полетіти в космос і покинути подвійну систему.
Ще в жовтні 2022 року NASA заявило про те, що орбіта астероїда Діморф була змінена, а це означає, що за допомогою кінетичної енергії космічних апаратів можна врятувати людство від потенційної катастрофи.
Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.
Читайте також: