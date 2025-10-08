Учені розгадали головну загадку давньоєгипетський храму

Карнакський храм у Єгипті / © Associated Press

Нове дослідження науковців поклало край суперечкам про нерозгадану досі загадку Стародавнього Єгипту — час будівництва знаменитого Карнакського храму. Визначити його вік допомогла річка Ніл, а саме аналіз осадових порід, взятих навколо Карнака.

Міжнародна група археологів опублікувала результати дослідження в журналі Antiquity.

За словами Крістіана Стратта, археолога Саутгемптонського університету та співавтора дослідження, найдавніші роки Карнака, ймовірно, сягають часів Стародавнього царства Єгипту, приблизно 2591–2152 роки до нашої ери.

Науковці датували керни, досліджуючи хімічний склад осаду. За допомогою нових даних дослідники визначили, як Ніл змінив навколишній ландшафт, а також вплинув на будівництво Карнака.

Найдавніше будівництво Карнака відбулося на острові височини між каналами, розташованими на східному та західному берегах Нілу.

Команда дослідників встановила, що приблизно 2520 року до нашої ери ніхто не хотів би там щось будувати. Це пояснюється тим, що осадовий склад показав, що швидка течія Нілу та регулярні повені зробили б постійне поселення там практично неможливим.

Однак, оскільки русла річки розходилися протягом наступних поколінь, для храмового комплексу звільнилося більше землі.

Керамічні черепки збігаються з цією теорією, а найдавніші зразки датуються періодом між 2305–1980 роками до нашої ери.

Співавтор дослідження Домінік Баркер звернув увагу на особливості архітектурного ландшафтного дизайну. Засипаючи пустельний пісок у розширювані канали, проектувальники Карнака могли отримати ще більше землі для будівництва.

Ця будівельна стратегія, можливо, співвідноситися з міфом про створення світу часів Стародавнього царства, в якому бог-творець вийшов з «озера» у вигляді височини.

«Спокусливо припустити, що фіванська еліта обрала Карнак для проживання нової форми бога-творця, Ра-Амона, оскільки це відповідало космогонічній сцені височини, що піднімається з навколишньої води», — пояснив геоархеолог і співавтор дослідження Бен Пеннінгтон.

Ця міфологія продовжувала розвиватися в Середньому царстві (близько 1980–1760 рр. до н. е.). У ту епоху історія створення світу розповідала про «первісний курган», що виник із «Вод Хаосу». Це природно ілюструвалося щорічними розливами та відступом Нілу.

У майбутніх дослідженнях дослідники планують розширити своє дослідження, щоб охопити всю заплаву регіону, а також провести аналогічний аналіз на інших великих археологічних пам’ятках.

Нагадаємо, науковцям вдалося з’ясувати, яким насправді був запах мумій у Давньому Єгипті. Виявляється, він не був неприємним через тління людського тіла, а навпаки мав специфічний солодкий аромат.