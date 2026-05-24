Учені розгадали таємницю динозаврів, приховану 120 мільйонів років

Сліди динозаврів у Монголії, фото: Okayama University of Science

У Монголії виявили гігантські сліди динозаврів, які розкривають загублену сцену протистояння хижака та жертви. Ця інформація була прихована протягом 120 мільйонів років

Сліди, що збереглися на дні древнього озера, демонструють рідкісну сцену раннього крейдяного періоду, де величезні травоїдні і хижаки перетиналися на одній території. Про це повідомляє Daily Galaxy.

70 років тому у Монголії виявили стародавні сліди динозаврів. Однак лише зараз вдалося дізнатися щось, окрім їхньої назви. Вони називаються Сайжурах.

У районі Сайжурах на півночі Монголії дослідники ідентифікували 31 скам’янілий слід, що зберігся в шарі піску приблизно 120 мільйонів років тому.

Два сліди зауроподів знайшли на дні древнього озера, а п’ять окремих слідів тероподів перетинали ту саму поверхню. У сукупності ці сліди є першими прямими фізичними доказами того, що великі травоїдні динозаври і хижі динозаври мігрували по цьому регіону в ранньому крейдяному періоді.

У Монголії протягом усього цього часу залишалася велика прогалина в палеонтологічному літописі раннього крейдяного періоду. Країна входить до топ-5 країн світу з найбільшою кількістю знахідок решток динозаврів.

Майже всі знахідки відносяться до пізнього крейдяного періоду, приблизно від 70 до 90 мільйонів років тому. Ранній крейдяний період залишив набагато менше знахідок. Ті, що збереглися, належать переважно дрібним і середнім тваринам, включаючи такі види, як гарпімус, псіттакозавр і чойродон.

Ця прогалина мала значення не тільки для Монголії. Під час раннього крейдяного періоду у світі спостерігалося підвищення глобальних температур, збільшення розмаїття квітів та розселення популяцій динозаврів з Азії до Північної Америки.

Монголія розташована безпосередньо вздовж коридору міграції, що робить її природною точкою порівняння між двома континентами.

Відбитки динозаврів знайшли у формації Шинхудаг, товщі гірських порід, утворених з осадових порід, що відклалися у великому озері раннього крейдяного періоду.

Два зауроподи схожого розміру залишили 15-метрові сліди з відбитками лап по 70 см. Оскільки один слід перекриває інший, вчені вважають, що другий динозавр ішов тим самим шляхом, але трохи повільніше. Подібним способом пересуваються сучасні слони.

На передніх лапах чітко видно кіготь великого пальця та розвинену м’яку подушечку. Завдяки широкій стійці та формі слідів вчені впізнали титанозаврів — велетенських довгошиїх травоїдних динозаврів.

На тій самій поверхні знайшли п’ять слідів хижих тероподів. Найбільший відбиток із широко розставленими пальцями сягає 57 сантиметрів. За цими розмірами вчені визначили, що довжина тіла хижаків перевищувала 8 метрів. Це робить їх найбільшими м’ясоїдними динозаврами раннього крейдяного періоду, знайденими в цьому регіоні.

Сліди ведуть у різних напрямках. Це означає, що п’ять хижаків рухалися не разом, а окремо один від одного. Вони просто перетнули це місце приблизно в один час, поки земля ще не застигла і не перетворилася на камінь. Раніше сліди таких великих динозаврів знаходили лише в Китаї, Кореї та Японії. Знахідка в Сайжурасі заповнила карту — тепер науковці знають, що ці хижаки жили і тут, і на території Східної Росії.

Поруч зі слідами вчені виявили шари піску та гравію. У таких породах добре зберігаються скелети. Тому в майбутньому дослідники шукатимуть тут кістки, зуби та інші скам’янілості динозаврів, а також нові відбитки лап.

