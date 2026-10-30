Учені розібралися, як холод подовжує життя

Помірно низькі температури можуть подовжувати життя / © iStock

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Помірний холод дійсно здатний подовжувати життя (зокрема здоровий період життя, або healthspan), що підтверджено численними дослідженнями на модельних організмах та клітинах людини. Проте механізми цього впливу для тварин і людей суттєво відрізняються.

Як повідомляє ScienceAlert, ключову роль у цьому процесі відіграє метаболіт дигідробіоптерин, або BH2.

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Екстремально низькі температури є згубними, але помірне зниження температури тіла благотворно впливає на тривалість життя як холоднокровних, так і теплокровних організмів, включаючи людину. Однак досі вчені мало знали про конкретні механізми, що збільшують тривалість життя під час зниження температури тіла, що обмежує застосування цих знань на практиці.

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В експериментах нематод утримували за температури 15 °C — за таких умов тривалість їхнього життя збільшується. Холод посилював вироблення ферменту CAT-4, переважно в м’язах червів. Це, своєю чергою, стимулювало утворення BH2, який синтезувався, накопичувався та вивільнявся м’язовою тканиною.

Після цього BH2 переносився до інших тканин, де перетворювався на тетрагідробіоптерин, або BH4. Ця біоактивна молекула давала змогу ферменту PAH-1 синтезувати амінокислоту тирозин. Коли науковці порушували цей шлях, переваги холоду для тривалості життя червів зменшувалися. Це вказує, що ефект нижчої температури не зводиться лише до уповільнення метаболізму, а частково пов’язаний з активною біологічною реакцією.

Дослідники також встановили, що цей шлях підтримує протеостаз — здатність клітин зберігати нормальний стан білків. У моделі хвороби Гантінгтона на нематодах він пригнічував агрегацію шкідливих білків.

Генетичне підвищення рівня CAT-4 у м’язах червів подовжувало їхнє життя навіть за звичайної або вищої температури. В окремих дослідах на людських клітинах додавання BH2 зменшувало накопичення аномальних білків, пов’язаних із хворобою Гантінгтона та бічним аміотрофічним склерозом. Додавання BH2 і тирозину також знижувало ознаки запрограмованої загибелі моторних нейронів із мутацією, пов’язаною з бічним аміотрофічним склерозом.

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