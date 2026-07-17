Археологи знайшли золото зі змішаних культур бронзової доби / © Associated Press

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На Кіпрі у гробницях бронзового віку виявили золоті діадеми віком 3,4 тисяч років.

Про це повідомляє Arkeonews із посиланням на дослідження, опубліковане в Oxford Journal of Archaeology.

Прикраси були виявлені в некрополі Хала-Султан-Текке — важливому портовому місті. Вчені вивчили дев’ять діадем та дві золоті накладки на рот із семи камерних гробниць та однієї шахтної, що датуються XV–XIII століттями до нашої ери. Найдивовижніша знахідка — діадема, на черепі дитини в гробниці, де також лежало золоте намисто, срібний кулон з анатолійським божеством і циліндричний друк. Ці речі вказують на те, що високий соціальний статус міг передаватися у спадок дітям.

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Дослідники зазначають, що діадеми, які кріпилися на голову за допомогою шнурків, носили не лише дорослі, а й підлітки та діти. Водночас на деяких з них видно сліди використання — це означає, що їх одягали і за життя, можливо, під час важливих церемоній.

Виявлені коштовності підтверджують активну міжнародну торгівлю у Хала-Султан-Текці. Місто, що процвітало між 1630 і 1150 роками до нашої ери — тоді жителі торгували міддю, текстилем та отримували товари з Афганістану, Індії та з узбережжя Балтійського моря.

Нагадаємо, під непрохідними хащами одного з найдавніших лісів планети дослідники натрапили на абсолютно недоторкане поселення, яке тисячу років зберігало моторошні таємниці минулого. За весь цей час загублене місто мая не знайшов жоден мародер.

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