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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

Учені розкопали гробниці із золотими діадемами — такого вони ще не бачили

Археологи виявили на Кіпрі золоті діадеми та ротові пластини, які поєднують художні традиції Єгипту, Греції та Близького Сходу. Прикраси виготовили місцеві майстри близько 3400 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Археологи знайшли золото зі змішаних культур бронзової доби

Археологи знайшли золото зі змішаних культур бронзової доби / © Associated Press

На Кіпрі у гробницях бронзового віку виявили золоті діадеми віком 3,4 тисяч років.

Про це повідомляє Arkeonews із посиланням на дослідження, опубліковане в Oxford Journal of Archaeology.

Прикраси були виявлені в некрополі Хала-Султан-Текке — важливому портовому місті. Вчені вивчили дев’ять діадем та дві золоті накладки на рот із семи камерних гробниць та однієї шахтної, що датуються XV–XIII століттями до нашої ери. Найдивовижніша знахідка — діадема, на черепі дитини в гробниці, де також лежало золоте намисто, срібний кулон з анатолійським божеством і циліндричний друк. Ці речі вказують на те, що високий соціальний статус міг передаватися у спадок дітям.

Дослідники зазначають, що діадеми, які кріпилися на голову за допомогою шнурків, носили не лише дорослі, а й підлітки та діти. Водночас на деяких з них видно сліди використання — це означає, що їх одягали і за життя, можливо, під час важливих церемоній.

Виявлені коштовності підтверджують активну міжнародну торгівлю у Хала-Султан-Текці. Місто, що процвітало між 1630 і 1150 роками до нашої ери — тоді жителі торгували міддю, текстилем та отримували товари з Афганістану, Індії та з узбережжя Балтійського моря.

Нагадаємо, під непрохідними хащами одного з найдавніших лісів планети дослідники натрапили на абсолютно недоторкане поселення, яке тисячу років зберігало моторошні таємниці минулого. За весь цей час загублене місто мая не знайшов жоден мародер.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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