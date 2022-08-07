Учені розкрили ще один секрет вагітної єгипетської мумії

Дослідники заявили, що, незважаючи на те, що рентгенівські знімки та комп'ютерна томографія минулого року показали те, що виглядало як плід, учені припустилися помилки через комп'ютерну ілюзію і неправильне тлумачення томограми.

Про це пише The First News.

Також читайте У Італії знайшли мумію жінки, яка просиділа за обіднім столом понад 2 роки

У минулих дослідженнях експерти з'ясували, що мумія була вагітною жінкою, яка за життя перебувала на 26-30 тижні вагітності. Жінка мала високий статус і їй було від 20 до 30 років, коли вона померла в I столітті до н. е. Причини смерті дізнатися не вдалося.

Проте єгиптологиня Варшавського університету Каміла Браулінська та її команда не погоджуються з минулими результатами дослідження щодо вагітності мумії. Тому вони вирішили провести окремий аналіз зображень реконструйованого вмісту тазу та порівняти його з результатами досліджень давньоєгипетських зародків. Так вони дійшли висновку, що насправді вміст живота мумії становив не плід, а 4 пакунки, які туди помістили давні бальзамувальники.

Нагадаємо, археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

Читайте також: