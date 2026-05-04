Учені розкрили секрет формування зірок після Великого вибуху

Багато десятиліть астрономи шукали найперші зірки, що утворилися у Всесвіті через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, який стався 13,8 млрд років тому. Тепер учені вважають, що вони виявили це перше покоління зірок.

Про пише видання Space.

Згідно з сучасними уявленнями про еволюцію Всесвіту існує три покоління зірок: зірки населення III, зірки населення II і зірки населення I. Сонце належить до останнього покоління зірок. Але найперші зірки, тобто зірки населення III, ще ніхто ніколи не бачив. Тепер же астрономи вважають, що їхні спостереження за допомогою космічного телескопа «Вебб» за далекою галактикою дали змогу виявити зірки найпершого покоління, які виникли за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Одразу після Великого вибуху у Всесвіті існували лише водень, гелій та мізерна дещиця літію. Усі інші елементи — те, що астрономи називають «металами» — «кувалися» всередині зірок. Якщо наше Сонце містить близько 1,3% таких важких домішок, то SDSS J0715−7334 має лише 0,005% від цього показника. Вона виявилася вдвічі «чистішою» за попередню рекордсменку Чумацького Шляху.

Учений Александр Джі пояснив такий дефіцит вуглецю тим, що зірка сформувалася з первісної хмари газу, яку встигли злегка «забруднити» лише уламки від наднової Популяції III.

Використавши спектрограф 6,5-метрового телескопа Магеллан у Чилі, вчені змогли реконструювати портрет «батьківського» об’єкта. З’ясувалося, що першозірка, яка породила цей матеріал, була масою щонайменше в 30 разів більшою за наше Сонце, а її вибух мав колосальну енергію.

«Хоча сама ця зірка не має первісного складу, це максимально близький результат до Популяції III за цим показником, який коли-небудь отримували астрономи», — сказав дослідник Кевін Шлауфман.

Раніше група фізиків запропонувала новий підхід до пояснення перших миттєвостей існування Всесвіту, який може змінити уявлення про Великий вибух.

