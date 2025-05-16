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- Наука та IT
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Учені розкрили секрет рудих котів, що не давав спокою десятиліттями
Після 20 років пошуків учені нарешті ідентифікували ген, що відповідає за неймовірне руде забарвлення домашніх котів.
Учені розкрили секрет рудих котів. З’ясувалося, що в них бракує певної ділянки ДНК у гені під назвою ARHGAP36. Через це клітини, які визначають колір шерсті, очей і шкіри, починають виробляти світліший пігмент, що і створює рудий колір.
Про це пише BBC.
Протягом десятиліть вчені спостерігали, що повністю руді коти — найчастіше самці. Це пояснюється тим, що особливий ген перебуває на Х-хромосомі. Самці мають лише одну Х-хромосому, тому навіть один «дефектний» ген може зробити кота повністю рудим.
У клітинах, які надають котам колір шерсті, шкіри та очей — меланоцитах — значно активніший ген ARHGAP36. Гени складаються з фрагментів ДНК, які, як і в усіх живих організмах, надають клітинам інструкції щодо їхнього функціонування.
Порівнюючи ДНК десятків котів із рудим і та іншим забарвленням, вчені виявили, що в тварин із рудою шерстю в гені ARHGAP36 відсутній один фрагмент ДНК. Без цього фрагмента активність ARHGAP36 не пригнічується — він стає гіперактивним. На думку вчених, саме це змушує меланоцити виробляти світліший пігмент.
Дослідники вважають, що мутація ДНК у гені може спричинити інші зміни в організмі, пов’язані зі станом здоров’я або темпераментом.
Ген ARHGAP36 також виявили у людей — у них його пов’язують з раком шкіри та випадінням волосся.
«Багато власників котів дотримуються ідеї, що різні кольори та візерунки шерсті пов’язані з різними особистостями, — каже професор Сасакі. — Поки що немає наукових доказів цього, але це цікава ідея, яку я хотів би дослідити в майбутньому».
Раніше вчені з’ясували, чому печерні павуки плетуть павутиння з розтяжками.