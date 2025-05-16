Учені розкрили секрет рудих котів, що не давав спокою десятиліттями

Генетики пояснили, звідки береться рудий відтінок шерсті / © Pixabay

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Учені розкрили секрет рудих котів. З’ясувалося, що в них бракує певної ділянки ДНК у гені під назвою ARHGAP36. Через це клітини, які визначають колір шерсті, очей і шкіри, починають виробляти світліший пігмент, що і створює рудий колір.

Про це пише BBC.

Протягом десятиліть вчені спостерігали, що повністю руді коти — найчастіше самці. Це пояснюється тим, що особливий ген перебуває на Х-хромосомі. Самці мають лише одну Х-хромосому, тому навіть один «дефектний» ген може зробити кота повністю рудим.

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У клітинах, які надають котам колір шерсті, шкіри та очей — меланоцитах — значно активніший ген ARHGAP36. Гени складаються з фрагментів ДНК, які, як і в усіх живих організмах, надають клітинам інструкції щодо їхнього функціонування.

Порівнюючи ДНК десятків котів із рудим і та іншим забарвленням, вчені виявили, що в тварин із рудою шерстю в гені ARHGAP36 відсутній один фрагмент ДНК. Без цього фрагмента активність ARHGAP36 не пригнічується — він стає гіперактивним. На думку вчених, саме це змушує меланоцити виробляти світліший пігмент.

Дослідники вважають, що мутація ДНК у гені може спричинити інші зміни в організмі, пов’язані зі станом здоров’я або темпераментом.

Ген ARHGAP36 також виявили у людей — у них його пов’язують з раком шкіри та випадінням волосся.

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«Багато власників котів дотримуються ідеї, що різні кольори та візерунки шерсті пов’язані з різними особистостями, — каже професор Сасакі. — Поки що немає наукових доказів цього, але це цікава ідея, яку я хотів би дослідити в майбутньому».

Раніше вчені з’ясували, чому печерні павуки плетуть павутиння з розтяжками.