Учені розшифрували 4000-річні таблички із заклинаннями

Вчені проаналізували клинописні таблички

Дослідники розшифрували тисячолітні глиняні таблички з Месопотамії, на яких знайшли магічні ритуали, листування правителів, записи про царів.

Про це пише видання ScienceDaily.

Йдеться про колекцію клинописних табличок, яку понад сто років зберігав Національний музей Данії. Багатьом із них понад 4000 років.

Дослідник Арбелль пояснив, що ці тексти містять медичні рецепти та магічні заклинання і, ймовірно, походять із великої храмової бібліотеки.

Одна з табличок описувала ритуал проти чаклунства, який мав захищати ассирійського царя від нещасть і політичної нестабільності. Ритуал тривав усю ніч: під час нього спалювали маленькі фігурки з воску та глини, а екзорцист читав спеціальні заклинання.

Серед інших знахідок виявили копію стародавнього списку правителів, де згадуються як міфічні, так і реальні царі. Документ охоплює період ще до біблійного потопу та Ноя.

Також учені дослідили таблички з археологічних розкопок Телль-Шемшари на півночі сучасного Іраку. Серед них були листи між місцевим правителем і ассирійським царем приблизно 1800 року до нашої ери, а також адміністративні записи.

Окрім королівських і магічних текстів, таблички демонструюь, як письмо підтримувало повсякденне життя та управління. Клинопис, розроблений понад 5000 років тому, дозволив суспільствам управляти ресурсами, спілкуватися між регіонами та вести записи.

