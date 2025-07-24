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Учені розшифрували геном іспанського грипу — відкриття може змінити підготовку до нових пандемій
Міжнародна команда вчених відтворила геном вірусу грипу 1918 року зі зразка легенів, збереженого понад 100 років. Дослідження показало, як вірус адаптувався до людини та чому іспанка була такою смертельною.
Міжнародна група науковців уперше реконструювала повний геном вірусу грипу, що спричинив одну з найсмертоносніших пандемій в історії людства — “іспанку” 1918–1920 років. Це дозволило зазирнути в ранні етапи еволюції патогену та його адаптацію до організму людини, що надзвичайно важливо для розуміння механізмів поширення майбутніх вірусів.
Про це йдеться в дослідженні BMC Biology.
Як вдалося отримати геном?
Учені з університетів Базеля та Цюриха використали зразок легеневої тканини 18-річного пацієнта, який помер у липні 1918 року під час першої хвилі пандемії в Швейцарії. Зразок понад століття зберігався у формаліні в медичній колекції Цюрихського університету. Саме з цього матеріалу дослідники відтворили швейцарський варіант вірусу грипу 1918 року.
Результати дослідження, опублікованого в журналі BMC Biology, показали, що на момент поширення в Європі вірус вже мав ключові мутації, які дозволяли йому ефективно заражати людей. Порівнюючи цей варіант із зразками з Німеччини та США, вчені виявили три головні адаптації:
Дві мутації дозволяли вірусу протистояти елементам імунного захисту людини — це стало критичним фактором у переході пташиного вірусу на людей.
Ще одна мутація в білковій структурі оболонки вірусу покращила його здатність зв’язуватися з рецепторами в клітинах людини, посилюючи заразність.
“Це перший випадок, коли ми отримали повноцінний геном грипу 1918 року зі Швейцарії. Це дає змогу краще зрозуміти, як вірус змінювався на початку пандемії в Європі”, — зазначила професорка Верена Шюнеманн з Базельського університету.
Чому це відкриття важливе?
На відміну від ДНК-вірусів, таких як аденовіруси, РНК-віруси (як грип) мають нестабільну структуру, що швидко руйнується. Тому збереження та реконструкція їхніх геномів вимагає специфічних умов і нових методів. Команда розробила технологію, яка дозволяє витягати й перевіряти автентичність фрагментів вірусної РНК навіть зі зразків, які зберігалися понад 100 років. Цей підхід відкриває шлях до вивчення інших історичних або навіть стародавніх РНК-вірусів.
З огляду на те, що пандемія “іспанки” забрала життя від 17 до 100 мільйонів людей, це відкриття дає цінні знання про те, як небезпечні віруси адаптуються, і допоможе краще підготуватись до майбутніх спалахів.
Що відомо про пандемію “іспанки”?
Пандемія 1918–1920 років інфікувала приблизно третину населення світу й стала однією з найсмертоносніших в історії. Незважаючи на назву, “іспанський грип” не виник в Іспанії. Просто ця країна, яка не брала участі у Першій світовій війні, не обмежувала публікації в пресі, тож новини про масове зараження з’явилися саме звідти.
Достеменно невідомо, де саме з’явився вірус. Серед гіпотез:
США — перші підтверджені випадки були зафіксовані в березні 1918 року в Канзасі;
Китай — вірус міг поширитися Європою разом із китайськими робітниками;
Франція — існує версія, що пандемія почалась у військовому таборі ще у 1916 році.
Пандемія відбувалась у три хвилі:
Весна 1918 року — перша, м’якша хвиля з помірними симптомами.
Осінь 1918 року — найсмертоносніша хвиля, під час якої вірус мутував і почав масово вбивати молодих людей.
Зима–весна 1919 року — поступове згасання пандемії.
Особливістю “іспанки” була надзвичайно висока смертність серед молодих, фізично здорових людей віком 20–40 років. Одним із головних чинників цього феномена вважається цитокіновий шторм — надмірна реакція імунної системи, яка сама пошкоджувала тканини, особливо легені.