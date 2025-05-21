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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Учені шокували первісними розмірами Юпітера: як змінилася планета

Газового гіганта часто називають «архітектором» Сонячної системи.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Юпітер

Юпітер / © NASA

Астрономи зуміли встановити початкові розміри Юпітера одразу після формування Сонячної системи — він був удвічі більшим, ніж зараз.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Каліфорнійського технологічного інституту і Мічиганського університету, яке опубліковане в журналі Nature Astronomy.

Дослідники дійшли такого висновку, вивчаючи внутрішні супутники Юпітера — Амальтею і Тебу, які мають злегка нахилені орбіти. Вчені проаналізували ці невеликі орбітальні розбіжності, щоб обчислити початковий розмір Юпітера.

Розрахунки показали, що одразу після свого формування газовий гігант мав удвічі більший радіус, ніж зараз. Його об’єм у 2000 разів перевищував об’єм Землі.

Дослідники також визначили, що магнітне поле Юпітера на той час було приблизно в 50 разів сильнішим, ніж зараз.

Нове дослідження встановило цінний орієнтир, спираючись на який науковці зможуть впевненіше реконструювати еволюцію Сонячної системи. Газового гіганта часто називають її «архітектором».

Потужна гравітація Юпітера зіграла вирішальну роль у формуванні орбітальних траєкторій інших планет і вплинула на газопиловий диск, з якого вони утворилися.

Нагадаємо, науковці встановили, що загадкові темні смуги на Марсі — це не сліди води, а результат вітру й пилу.

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