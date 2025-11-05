ТСН у соціальних мережах

Учені спростували популярний міф про жіночий мозок

Старіння мозку не пояснює, чому хвороба Альцгеймера частіше зустрічається у жінок.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Мозок

Мозок. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Популярний міф про те, що у жінок мозок деградує швидше, ніж у чоловіків, спростували науковці з Університету Осло. Як виявилося, процес нормального старіння не чинить на жіночий мозок сильнішого впливу, ніж на чоловічий.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Ми не знайшли ознак того, що жіночий мозок з віком деградує швидше», — зазначила авторка дослідження Ганні Равндал.

Дослідження проводилося для того, щоб встановити, чи можна пояснити швидшим старінням мозку той факт, що хвороба Альцгеймера частіше зустрічається у жінок.

«Причину більшої поширеності деменції у жінок, ймовірно, варто шукати в інших факторах — тривалості життя, генетиці або особливостях діагностики», — зауважила Ганні Равндал.

Дослідники проаналізували 12 638 МРТ-сканів 4 726 здорових людей у віці від 17 до 95 років. Кожен учасник проходив обстеження щонайменше двічі з інтервалом близько трьох років, що дозволило оцінити зміни у мозку в динаміці.

Дослідники вимірювали товщину та площу поверхні кори головного мозку, а також обсяг сірої та білої речовини.

Як виявилося, саме у чоловіків із віком спостерігається трохи більш виражене зниження зниження об’єму мозку та витончення кори, особливо в зонах, пов’язаних із зором та пам’яттю.

У жінок виразнішою виявилася лише вікова деградація невеликої області скроневої частки. При цьому зміни були мінімальними — наприклад, швидкість зменшення товщини кори становила лише одну десяту відсотка на рік.

Вчені також перевірили, як вік та тривалість життя впливають на результати. Після врахування того, що жінки в середньому живуть довше, різницю між статями майже зникли.

У майбутньому команда планує вивчити, як структурні зміни мозку пов’язані з пам’яттю у чоловіків і жінок — можливо, однакові за масштабом зміни впливають на когнітивні функції.

Нагадаємо, раніше дослідники встановили, що існують два вікові періоди, коли тіло людини зазнає особливо стрімких змін — у середньому віці 44 та 60 років.

