Учені створили зброю проти вірусу, що вражає 95% людства

У більшості людей інфекція протікає безсимптомно

Учені розробили антитіла, спрямовані на два білки на поверхні вірусу Епштейна-Барр (ВЕБ). Ці білки допомагають вірусу отримати доступ до B-клітин людини — типу білих кров’яних клітин, що відіграють центральну роль в імунній системі.

Про це повідомляє Science Alert.

У більшості людей інфекція протікає безсимптомно або у формі мононуклеозу, проте вірус залишається в тілі назавжди. Науковці пов’язують його з розвитком розсіяного склерозу, деяких видів раку та іншими важкими ускладненнями. Нещодавно група дослідників з Онкологічного центру ім. Фреда Хатчінсона та Вашингтонського університету представила інноваційну розробку, що здатна змінити ситуацію.

За словами вчених, деактивація білків на поверхні вірусу запобігає зараженню ним і, ймовірно, реактивації в більш пізньому віці. Дослідники провели експерименти на мишах з імунною системою, схожою з людською. Одне з антитіл змогло захистити тварин від зараження ВЕБ.

«Пошук людських антитіл, що блокують зараження наших імунних клітин вірусом Епштейна-Барр, виявився особливо складним завданням, оскільки, на відміну від інших вірусів, ВЕБ знаходить спосіб зв’язатися майже з кожною з наших B-клітин. Ми вирішили використовувати нові технології, щоб спробувати заповнити цю прогалину в знаннях, і в підсумку зробили важливий крок до блокування одного з найпоширеніших вірусів у світі», — сказав біохімік Ендрю Макгвайр.

