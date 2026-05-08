Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
2 хв

Учені створили зброю проти вірусу, що вражає 95% людства

Учені досягли важливого прориву у блокуванні вірусу Епштейна-Барра — збудника, який, за оцінками, вражає 95% населення світу та пов’язаний із кількома видами раку.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У більшості людей інфекція протікає безсимптомно / © Associated Press

Учені розробили антитіла, спрямовані на два білки на поверхні вірусу Епштейна-Барр (ВЕБ). Ці білки допомагають вірусу отримати доступ до B-клітин людини — типу білих кров’яних клітин, що відіграють центральну роль в імунній системі.

Про це повідомляє Science Alert.

У більшості людей інфекція протікає безсимптомно або у формі мононуклеозу, проте вірус залишається в тілі назавжди. Науковці пов’язують його з розвитком розсіяного склерозу, деяких видів раку та іншими важкими ускладненнями. Нещодавно група дослідників з Онкологічного центру ім. Фреда Хатчінсона та Вашингтонського університету представила інноваційну розробку, що здатна змінити ситуацію.

ВЕБ — один із найпоширеніших вірусів у світі, за оцінками, він вражає близько 95% дорослих. Зазвичай він не викликає жодних симптомів, але, потрапивши в організм, може залишитися в ньому довічно. Вірус пов’язаний із кількома видами раку, розсіяним склерозом та іншими серйозними ускладненнями для здоров’я. І тепер учені запропонували новий багатообіцяючий метод боротьби з ним.

За словами вчених, деактивація білків на поверхні вірусу запобігає зараженню ним і, ймовірно, реактивації в більш пізньому віці. Дослідники провели експерименти на мишах з імунною системою, схожою з людською. Одне з антитіл змогло захистити тварин від зараження ВЕБ.

«Пошук людських антитіл, що блокують зараження наших імунних клітин вірусом Епштейна-Барр, виявився особливо складним завданням, оскільки, на відміну від інших вірусів, ВЕБ знаходить спосіб зв’язатися майже з кожною з наших B-клітин. Ми вирішили використовувати нові технології, щоб спробувати заповнити цю прогалину в знаннях, і в підсумку зробили важливий крок до блокування одного з найпоширеніших вірусів у світі», — сказав біохімік Ендрю Макгвайр.

Нагадаємо, у кажанів виявили вбивчий вірус, здатний миттєво проникати до клітин. Дослідження показало, що він здатний чіплятися за клітини в людських легенях, а це створює ризик виникнення нової пандемії.

