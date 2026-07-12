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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
81
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Учені відкрили відкрили новий вид гігантського динозавра — допомогла одна кістка

Учені виявили у родовищі викопних останків у Таїланді фрагмент хребця, який дав їм змогу ідентифікувати новий вид гігантських динозаврів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Динозавр належав до групи зауроподів

Динозавр належав до групи зауроподів

Дослідники Університету Махасаракгаму (Таїланд) ідентифікували новий вид гігантського довгошийого динозавра — його назвали Uragasaurus kalasinensis.

Про це повідомляє Science Alert.

Uragasaurus належав до завроподів — групи велетенських рослиноїдних ящерів, куди ще входять диплодок і бронтозавр. Істота жила в лісах Південно-Східної Азії перед переходом від юрського до крейдового періоду, який почався близько 143 мільйони років тому. Це перший офіційно названий представник родини мамензавридів з північно-східного Таїланду.

Основою для опису нового виду став хребець, знайдений у формації Пхукрадунг. Цей викопний пласт утворювався мільйони років, поки складна система річок відкладала осад і уламки на широкій заплаві. Для палеонтолога кістка завропода містить чимало деталей — форму, розташування опорних гребенів, порожнини від повітряних мішків дихальної системи та внутрішню структуру. Усе це різниться між видами.

Нагадаємо, на території стоянки Каррерас-Пампа дослідники виявили майже 18 тисяч окремих слідів, залишених динозаврами приблизно 70 мільйонів років тому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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