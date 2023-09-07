Учені виявили гігантську планету з "хвостом": що про неї відомо

Астрономи виявили екзопланету, що розташована на відстані 950 світлових років від нас. Ця планета має гігантський газовий "хвіст", який приблизно в 53 рази більший за розмір самої планети.

Про це пише Space.

Ця планета, яку класифікують як "гарячий Юпітер", обертається навколо зірки, яка за розмірами схожа на Сонце, але має трохи більшу температуру.

Екзопланета HAT-P-32b приблизно в 2 рази більша за Юпітер, але її маса становить лише 68% від маси нашого газового гіганта. Планета розташована дуже близько до своєї зірки, на відстані приблизно 5 млн км, а це в 30 разів ближче, ніж Земля до Сонця. Рік тут триває лише 2,2 земного дня, з огляду на таке близьке розташування планети до зірки, вона має високу температуру, а випромінювання зірки "випаровує" її атмосферу.

Учені також розрахували швидкість зникнення атмосфери екзопланети HAT-P-32b і дійшли висновку, що вона повністю її втратить приблизно через 40 млрд років.

Нагадаємо, вчені виявили нову кам'янисту екзопланету, яка за розмірами нагадує Нептун. Вона має величезну масу, найвищу щільність, але у неї дуже тонка атмосфера. Але насправді такого не може бути і вчені не розуміють, яким чином ця планета зменшилася в розмірах.

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