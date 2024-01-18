Учені виявили новий вид тиранозавра: що про нього відомо

Вчені повідомили про те, що вони виявили вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

Дослідження було опубліковано в журналі Scientific Reports, пише New Atlas.

Цей вид був більш примітивним, ніж його знаменитий родич, але він був таким самим великим і страшним.

За словами вчених, у нового виду тиранозаврів була довша, але дрібніша нижня щелепа з тупішими зубами, а підборіддя і нарости над очима були менш помітними. Можливо, між видами існує не так і багато відмінностей, але їх виявлення спонукало палеонтологів оголосити про новий вид динозаврів.

Найцікавіша відмінність між двома видами тиранозавра полягає в тому, що вік скам'янілих кісток Tyrannosaurus mcraeensis становить 72 млн років. Тобто цей динозавр жив на території Північної Америки майже на 6 млн років раніше, ніж Tyrannosaurus rex.

Вчені вважають, що новий вид тиранозаврів є більш примітивним, як порівняти з більш знаменитим родичем, але Tyrannosaurus mcraeensis, найімовірніше, не є його прямим предком.

Раніше вчені розвінчали міф про те, що динозаврів знищив астероїд.

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