Учені вперше натрапили на Місяці на печеру: вона може прихистити астронавтів (фото)

Вона виникла мільйони чи мільярди років тому, коли на Місяці текла лава, що створила тунель у камені.

Учені вперше виявили печеру на Місяці. У майбутньому, ймовірно, у ній зможуть розмістити базу астронавтів, щоб прихистити людей від жорстких умов місячного середовища.

Про це пише CNN.

Печера має отвір на поверхні Місяця, який веде вниз між вертикальних стін до похилої підлоги, яка може йти далі під землю.

Вона виникла мільйони чи мільярди років тому, коли на Місяці текла лава, що створила тунель у камені. Найближчим її еквівалентом на Землі можуть бути вулканічні печери на іспанському острові Лансароте.

Фото: Associated Press

Печера ще не повністю досліджена, але вчені сподіваються, що за допомогою георадара, камер або навіть роботів можна буде створити її мапу.

Припущення, що на Місяці є печери, виникли у дослідників близько 50 років тому. А вже 2010 року американське космічне агентство NASA відправило на місячну орбіту апарат Lunar Reconnaissance Orbiter, який за допомогою радарів вивчав місця, де, імовірно, могли бути входи в печери. Саме так печеру і відкрили.

Нагадаємо, вчені виявили на Венері ознаки життя. Більше про це читайте у новині.

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