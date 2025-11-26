Учені вперше побачили темну матерію

Людство вперше побачило темну матерію / © pixabay.com

Учені заявили, що зафіксувала сигнал, який може бути першим прямим свідченням існування темної матерії.

Про це пише Space.

Існування темної матерії вперше припустили 1933 року, коли астроном Фріц Цвіккі виявив нестачу гравітаційної маси у видимих галактиках скупчення Волосся Вероніки. У 1970-х астрономка Віра Рубін і її колеги знайшли додаткові докази, спостерігаючи рівномірні швидкості обертання зовнішніх та внутрішніх частин спіральних галактик. Усі ці висновки були непрямими та ґрунтувалися на впливі гравітації, оскільки темна матерія не випромінює та не відбиває світло.

Одна з гіпотез передбачає, що частинки темної матерії можуть «анігілювати» під час зіткнення, випромінюючи гамма-кванти.

Команда під керівництвом Томонорі Тотані з Токійського університету спрямувала телескоп «Фермі» на центральні області Чумацького Шляху — регіони, де, за розрахунками, темної матерії має бути найбільше. Дослідники виявили гамма-промені з енергією близько 20 гігаелектронвольт, які утворюють гало-подібну структуру, орієнтовану на центр Галактики.

Нагадаємо, за новими гіпотезами фізика Стефано Профумо, темна матерія могла сформуватися або у «дзеркальному» Всесвіті, або ж з квантового випромінювання космічного горизонту під час ранніх фаз космічного розвитку.