Учені вперше розробили "еліксир молодості"
Дослідники з’ясували, що білок PF4 повертає стовбуровим клітинам силу та молодість.
Американські дослідники з Університету Іллінойсу в Чикаго виявили ключовий механізм старіння крові — втрату білка під назвою platelet factor 4 (PF4).
Результати роботи опубліковані у журналі Blood.
Як з’ясувалося, його рівень знижується з віком, через що стовбурові клітини кісткового мозку починають працювати гірше, внаслідок чого підвищується ризик виникнення запалень, раку крові та серцево-судинних захворювань.
Також також стало відомо, що у молодих організмів PF4 регулює поділ кровотворних стовбурових клітин та запобігає їх надмірному розмноженню. З віком цей контроль слабшає — клітини діляться частіше, накопичують мутації та втрачають здатність виробляти повноцінні лімфоцити, послаблюючи імунну систему.
Дослідники вважають, що PF4 — це «еліксир молодості», але його можна використовуватися лише як частину комплексної терапії, що омолоджує, спрямовану на боротьбу з віковими порушеннями крові та імунітету.
