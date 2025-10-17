ТСН у соціальних мережах

Учені вперше розробили "еліксир молодості"

Дослідники з’ясували, що білок PF4 повертає стовбуровим клітинам силу та молодість.

Експерти здійснили прорив у дослідженні клітин крові

Експерти здійснили прорив у дослідженні клітин крові / © pixabay.com

Американські дослідники з Університету Іллінойсу в Чикаго виявили ключовий механізм старіння крові — втрату білка під назвою platelet factor 4 (PF4).

Результати роботи опубліковані у журналі Blood.

Як з’ясувалося, його рівень знижується з віком, через що стовбурові клітини кісткового мозку починають працювати гірше, внаслідок чого підвищується ризик виникнення запалень, раку крові та серцево-судинних захворювань.

Також також стало відомо, що у молодих організмів PF4 регулює поділ кровотворних стовбурових клітин та запобігає їх надмірному розмноженню. З віком цей контроль слабшає — клітини діляться частіше, накопичують мутації та втрачають здатність виробляти повноцінні лімфоцити, послаблюючи імунну систему.

Дослідники вважають, що PF4 — це «еліксир молодості», але його можна використовуватися лише як частину комплексної терапії, що омолоджує, спрямовану на боротьбу з віковими порушеннями крові та імунітету.

Раніше повідомлялося, що у немовлят виявили новий вид діабету, пов’язаний із мутацією в гені TMEM167A.

