Учені вперше виростили мінімозок, який жив і старів без тіла сім років

Людський мозок / © unsplash.com

Реклама

Американські вчені з Гарвардського університету вперше виростили органоїди людського мозку. Вони були всього розміром із горошину перцю, але безперервно розвивалися та старіли у лабораторії сім років. Попередній світовий рекорд тривалості життя подібних тканин становив менше двох років.

Про це пише phys.org.

Реклама

Маленькі клітинні структури вирощують із стовбурових клітин для розкриття таємниць нервової системи та тестування нових ліків без використання піддослідних тварин.

Реклама

Зазвичай подібні органоїди живуть лише кілька місяців. За цей час встигають дослідити тільки ранні етапи формування мозку, на повне дозрівання якого в природних умовах іде майже двадцять років.

Залишкові біологічні аватари продовжували змінюватися та дозрівати протягом років, попри відсутність людського тіла чи ембріонального середовища. Попередній світовий рекорд тривалості життя таких тканин становив трохи менше двох років.

Під час експерименту науковці змішали клітини віком один рік із двотижневими тканинами, створивши штучну хімеру. Старші елементи змусили молодий матеріал миттєво перестрибнути кілька місяців еволюції та почати формувати зрілі нейрони.

Науковці запевнили, що вирощені органоїди не мають свідомості чи вищих когнітивних функцій, адже вони не отримують сенсорних сигналів із навколишнього світу.

Реклама

Нагадаємо, нове дослідження науковців показало, що спогади можуть зберігатися навіть після масштабної перебудови мозку та втрати понад половини синаптичних зв’язків, які беруть участь у їхньому кодуванні.

Новини партнерів

Новини партнерів