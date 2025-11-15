- Дата публікації
Наука та IT
- Наука та IT
Учені вперше зафіксували початок вибуху наднової
Унікальні спостереження дозволили побачити сам початок вибуху масивної зорі, що раніше не вдавалося зробити.
Астрономи вперше побачили, як масивна зірка вибухає на ранній стадії свого колапсу.
Про це повідомляє Reuters.
Зірка, маса якої у 15 разів перевищує масу Сонця, розташована в галактиці NGC 3621, приблизно за 22 мільйони світлових років від Землі в напрямку сузір’я Гідри.
Астрономам вдалося зафіксувати момент, коли зоряний матеріал уперше прорвав поверхню, що передувало яскравому спалаху. Вибух спричинив деформацію зорі — замість того, щоб розірвати її на частини, він витягнув її форму у вертикальну фігуру, схожу на оливку.
Спостереження показали, що вибух почався в області зоряного ядра та мав виражену осьову симетрію — на відміну від багатьох теоретичних моделей, які передбачали сферичну форму. Це відкриття ставить під сумнів чинні моделі колапсу масивних зірок і може змінити уявлення про те, як у Всесвіті народжуються нейтронні зорі й чорні діри.
Нагадаємо, астрономи зробили революційне відкриття, отримавши перші візуальні докази унікальної події у Всесвіті. Ці дані свідчать, що зорі можуть «вмирати» двічі, тобто вибухати надновою не один, а два рази.