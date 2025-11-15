Учені вперше зафіксували початок вибуху наднової

Наднову SN 2024ggi виявили 10 квітня 2024 року в галактиці NGC 3621 / © Newsweek

Астрономи вперше побачили, як масивна зірка вибухає на ранній стадії свого колапсу.

Про це повідомляє Reuters.

Зірка, маса якої у 15 разів перевищує масу Сонця, розташована в галактиці NGC 3621, приблизно за 22 мільйони світлових років від Землі в напрямку сузір’я Гідри.

Астрономам вдалося зафіксувати момент, коли зоряний матеріал уперше прорвав поверхню, що передувало яскравому спалаху. Вибух спричинив деформацію зорі — замість того, щоб розірвати її на частини, він витягнув її форму у вертикальну фігуру, схожу на оливку.

Спостереження показали, що вибух почався в області зоряного ядра та мав виражену осьову симетрію — на відміну від багатьох теоретичних моделей, які передбачали сферичну форму. Це відкриття ставить під сумнів чинні моделі колапсу масивних зірок і може змінити уявлення про те, як у Всесвіті народжуються нейтронні зорі й чорні діри.

Нагадаємо, астрономи зробили революційне відкриття, отримавши перші візуальні докази унікальної події у Всесвіті. Ці дані свідчать, що зорі можуть «вмирати» двічі, тобто вибухати надновою не один, а два рази.