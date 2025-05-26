Сонячна система / © pixabay.com

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Астрономи стверджують, що у Сонячній системі таки дев’ять планет, хоча від 2006-го вважалося, що є тільки вісім. Остання просто надто далеко розташована, тому її було складно зафіксувати. Нова планета за розміром схожа на Нептун.

Про це пише Earth.com.

Після того, як Плутон перестали вважати планетою, науковці намагалися виявити ще один астрономічний об’єкт планетного типу. Дослідники з Тайванського університету виявили такий на відстані приблизно від 74,5 до 105,5 мільярда кілометрів від Сонця. Для обертання навколо нашої зірки потенційній новій планеті потрібно від 10 000 до 20 000 років.

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Нова планета, ймовірно, перебуває у поясі Койпера. Це крижана ділянка Сонячної системи, розташована за Нептуном. Там помічені специфічні скупчення небесних об’єктів. Це пояснюють впливом гравітації потенційної дев’ятої планети.

Варто нагадати, що вперше гіпотезу про дев’яту планету 2016 року запропонував астроном з Каліфорнійського технологічного інституту Майк Браун.

Якщо дев’ята планета справді існує, то дослідники передбачають, що вона набагато більша за Землю та обертається за незвичайною схемою на мільярди кілометрів за Нептуном — восьмою і наразі останньою планетою нашої Сонячної системи.

Передбачувана орбіта дев’ятої планети настільки далека від Сонця, що вченим було б важко її виявити, тому їм важко довести або спростувати її існування. Воно, ймовірно, поки що залишиться спірним питанням. А поки що спостереженя триватимуть.

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Доки астрономи займаються пошуком на краю Сонячної системи таємничої дев’ятої планети, планетолог Пол Бірн вважає, що не потрібно нічого шукати. Ця планета давно виявлена і називається Плутон. На думку Бірна, потрібно давно переглянути уявлення про те, який об’єкт можна назвати планетою, а який ні.

Від 2006 року після того, як астрономи з Міжнародного астрономічного союзу, ухвалили важливе рішення, Плутон не входить до списку планет Сонячної системи. Ось уже 17 років він перебуває у статусі карликової планети. Тому зараз у Сонячній системі, згідно з новою класифікацією, існує лише 8 планет — Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.

Раніше стало відомо, що астрономи виявили нову карликову планету за Нептуном — її орбіта настільки витягнута, що один оберт навколо Сонця займає 25 тисяч років.